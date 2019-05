El so envoltant i els neons acompanyaran l'extens cartell del Desperados Cube

Desperados estarà present un any més al Festival Primavera Sound, que té lloc aquest cap de setmana a Barcelona. La cervesa, reconeguda per ser combinada amb tequila, comptarà amb un escenari propi al festival anomenat Desperados Cube que tindrà un escenari de 360 graus envoltat d'una estructura de neons il·luminats de colors canviants. Es tracta d'una iniciativa pensada perquè, segons expliquen des de la firma, "el públic pugui ballar al voltant de tot l'escenari i gaudir amb l'espectacular so immersiu dels concerts". En definitiva, un escenari perquè els assistents puguin descobrir la música dels artistes des d'una experiència basada, a banda del talent del cartell, en el so envoltant.

L'escenari, ubicat a la renovada i ampliada zona Primavera Bits, acollirà a partir de les 18 h sessions 'non-stop' d'alguns dels més prestigiosos DJ i productors del cartell de Primavera Sound 2019 i d'estils tan variats com el house, el techno, el disc, el funk o l'electro. La música no deixarà de ser la protagonista al Desperados Cube "des de la tarda fins a l'albada", tal com avancen des de la firma cervesera.

Lorenzo Rocco, responsable de Desperados a Espanya, destaca: "Desperados és la cervesa que desperta l'esperit de la festa a través de la creativitat i l'experimentació, la mateixa que ens va fer combinar la cervesa amb el tequila per primera vegada fa 25 anys". "Per això, amb el Desperados Cube volem donar suport de nou un festival transgressor i avantguardista com el Primavera Sound, d'acord amb la nostra essència", afegeix.

Entre els artistes programats destaquen Job Jobse, Krystal Klear, Jayda G. o Mafalda, dijous; Dr. Rubinstein, Helena Hauff, Joy Orbison, Courtesy i Overmono, divendres, i Fantastic Man vs. Tornado Wallace, Izabel, Nosedrip o Veronica Vasicka (en viu), dissabte. L'últim dia, a més, tindrà lloc un 'showcase' del prestigiós segell barceloní Hivern Discs, amb noms propis i amics de la casa.