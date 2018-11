Un tall de cabells artístic per canviar-te la vida

Fer un retrat a llapis d'un desconegut, deixar-se tallar els cabells i fer una visita insòlita al Palau de la Generalitat et poden canviar la vida: són tres de les activitats incloses en el primer festival internacional d'Unlearning, organitzat per l'Institut Italià de Cultura. L'Unlearning es pot definir com a "aprendre a desaprendre" i prové del procés plantejat per la filòsofa Gayatri Spivak per qüestionar el coneixement i les relacions de poder establerts. Per al director de l'Institut, Angelo Gioè, l'Unlearning és el "replantejament continu de la tradició cultural del passat a través d'un present atent i compartit" per assolir una relació plena amb el món que ens envolta.

El primer festival Unlearning se celebrà fins dissabte, està comissariat per la investigadora Maria Rosa Sossai i compta amb la participació de vuit col·lectius d'artistes italians. Per al col·lectiu Drifters, deixar-se tallar els cabells és obrir les portes a reflexionar sobre la pèrdua. ALAGroup convidaran el públic a imaginar-se un món on no hagués existit Cristòfor Colom, i els visitants del Palau de la Generalitat n'obtindran una nova percepció gràcies a l'artista Valentina Bonizzi, que farà servir uns artefactes per modificar la seva mirada durant el recorregut.

El festival també inclou una activitat desenvolupada amb els més petits: de la mà de l'artista Paola Paggiotti, un grup de nens de 7 anys de l'Escola Montseny exploraran amb ell i altres professors el vessant més inusual del barri de Vallcarca.

Podeu consultar l'agenda completa del festival Unlearning a la web de l'Institut Italià de Cultura.