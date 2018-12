Les millors troballes del Design Market del FAD

Peces d'autor, úniques i artesanals

Berta Sumpsi fa joieria contemporània, cosa que vol dir joies d’autor, peces úniques, fetes artesanalment i sovint amb materials de proximitat, tot i que per a ella la importància de les joies rau en els conceptes, no en els materials. La joiera té el seu taller al barri de Gràcia i ara també compta amb un 'showroom'.

Disseny i ceràmica sense por als estampats

Bussoga és un estudi de disseny i ceràmica conegut pels seus estampats originals i desenfadats. El taller dissenya i fabrica productes per a interiors i exteriors, des de mobles fins a revestiments, passant per murals o objectes com el caganer amb espelmes de la foto.

La ceràmica més poètica i minimalista

A Adarbakar parlen de ceràmica i poesia com un binomi indissoluble. Plats, tasses i bols amb una estètica delicada, minimalista i elegant. Els blancs i negres regnen en unes col·leccions decorades amb pinzellades florals, il·lustracions d’arbres o estampats d’inspiració geomètrica. Perquè la poesia també és al fons dels plats.

L'ampolla plegable que pots portar a tot arreu

Squeasy és l’aventura de dos germans -la Mariona i el Miquel- amants dels reptes que van descobrir aquesta ampolla plegable pensada per als amants de la sostenibilitat, tots aquells que fugen dels envasos d’un sol ús. Expliquen que tot va sorgir en un dinar familiar, però avui dia aquesta ampolla ja és una realitat: és sostenible i totalment reciclable i està pensada per portar-la a tot arreu. Està fabricada a Suïssa, on viu el seu creador, i aquí la distribueixen la Mariona i el Miquel. Com que està feta sense tòxics es pot reutilitzar tantes vegades com vulguem. Hi ha 30 colors diferents disponibles i es poden personalitzar al gust.

Peces senzilles i versàtils perquè el disseny també és quotidià

A Som es defineixen com una marca de productes que desenvolupen objectes per al dia a dia. La simplicitat és una de les seves banderes i la voluntat és crear peces úniques, quotidianes, amb les quals ens puguem identificar, com ara el llum Jal, un objecte senzill i versàtil que s’ha endut alguns dels premis internacionals de disseny més destacats.

Creativitat per als més petits de la casa

Coco Books és una editorial que fa llibres infantils amb l’objectiu d’inspirar la creativitat dels nens i nenes. Les seves obres estan editades amb afecte, amb especial atenció en el disseny i la il·lustració. Al seu catàleg hi ha llibres d’art, arquitectura, disseny o còmic per als més petits.

Roba local, ‘agender’ i sostenibles

Carlotaoms és el nom artístic de les joves dissenyadores catalanes Elisabet Carlota i Elisenda Oms, guanyadores -en dues ocasions- del premi a la millor col·lecció del 080 Barcelona Fashion. Les dues joves creadores aposten pel disseny de moda sostenible, fet amb productes de quilòmetre zero i inspirat en el que elles defineixen com “l’estètica de Barcelona”, com han dit en més d’una ocasió. Les seves peces de roba monocromàtiques, senzilles i elegants aposten, en moltes ocasions, pel concepte 'agender', és a dir, que són peces pensades tant per a homes com a per dones, sense distinció.