Barbie llança una nina especial per al Dia de Morts

El Dia de Morts és el 2 de novembre i a la cultura mexicana és una jornada molt important, ja que es creu que aquell dia s'obre un portal a través del qual les ànimes dels morts poden conviure amb les dels vius i per això s'honora les persones estimades que han mort.

La festa, que fins fa poc només es coneixia a Mèxic, ha traspassat fronteres i s'ha popularitzat en altres indrets, com als Estats Units, on els molts immigrants d'origen mexicà han traslladat la seva tradició. Però les empreses també hi han vist una oportunitat, com Mattel, que acaba de presentar una nova Barbie en honor al Dia de Morts.

Plena de colors, amb una corona al cap i un llarg vestit negre, també porta la tradicional calavera pintada a la cara. La nina vol "fer honor a una festa que celebren milions de persones i vol ser una manera d'introduir el seu significat a tots els que no coneixen la tradició", ha dit Michelle Chidoni, portaveu de l'empresa de joguines al 'New York Times'.

La nina té un preu de 75 dòlars (68 euros) i és un exemple més de la popularitat que ha guanyat aquesta festa als Estats Units. Però no tothom ho veu amb bons ulls: algunes veus no han vist amb bons ulls la proposta de Mattel i parlen d'apropiació cultural amb l'únic objectiu de monetitzar una tradició.