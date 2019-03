C&A pensa en les núvies precàries i llança una col·lecció de vestits nupcials a partir de 60 euros

La precarietat mil·lennial –i en molts casos també dels pares dels mil·lennials– és tan flagrant que s'encomana a tots els àmbits de les seves vides. No n'és una excepció el casament, en què tradicionalment les persones s'oblidaven de la seva realitat i gastaven el que fes falta i més. Ara això comença a canviar i les grans corporacions no perden l'oportunitat d'adaptar-s'hi per treure'n tot el suc.

Tot i que ja hi havia hagut experiències prèvies, potser la que acaba de llançar C&A és una de les més eloqüents. La firma holandesa, immersa en un potent procés de reestructuració, s'ha decidit a presentar una col·lecció de vestits de núvia amb peces que van des dels 60 euros fins als 180. Un ventall de preus que fa imbatible la proposta, almenys pel que fa a preu, un criteri que cada cop marca més les decisions de compra i que potser en el vestit de núvia encara no havia afectat tant com en altres camps de la moda.

La col·lecció, que estarà disponible a través de la seva web a partir del 4 d'abril, inclou dissenys variats que poden resultar suggerents a diversos tipus de dones, ja que imaginen núvies de diferents estils. Entre els diversos models destaca el típic vestit romàntic amb una faldilla blanca i voluminosa recoberta de tul i decoració floral a la unió amb la part superior. Un de molt més modern que és una granota blanca amb una part superior tipus 'wrap dress' i un cinturó del mateix teixit que el vestit. O un vestit amb un faldilla llarga però menys voluminosa que es combina amb una part superior de blonda sense escot i sense mànigues. En la col·lecció també es poden trobar vestits amb transparències i de faldilles a l'altura dels genolls.