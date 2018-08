DGTL, un festival de música electrònica que recicla el teu pipí

Normalment es parla dels festivals de música electrònica amb dades molt grosses. Tot i així, cap d'aquestes dades sol fer referència als litres de pipí reciclats, als metres cúbics d'aigua estalviats o a les tones de carboni no emeses. Aquest és el cas, però, del DGTL, un festival de música electrònica que tindrà lloc aquest cap de setmana per quart any consecutiu a Barcelona.

Entre les iniciatives que porta a terme el festival per convertir-se en una cita festiva i sostenible a parts iguals hi ha el reciclatge de l'orina de tots els seus assistents, cosa que ja van fer l'any passat i que va aconseguir estalviar 351 metres cúbics d'aigua i 2,3 tones de petjada de carboni, tal com van comunicar llavors des de l'organització. En uns lavabos portàtils especials, el que fan es emmagatzemar l'orina per després extreure'n els fosfats i convertir-los en fertilitzant per a plantes. L'any passat es van produir 126 quilos d'aquest fertilitzant, els quals es van repartir entre agricultors de la zona.

Però aquesta no és l'única iniciativa ecològica del festival, que no fa servir gots de plàstic d'un sol ús –n'utilitza uns que es poden reutilitzar i retornar a canvi dels diners pagats al principi de la nit– i que també és sostenible –i respectuós amb els animals...–, perquè no serveix carn a les seves barres. A més a més, també vol ser un festival amb consciència social, ja que el menjar que no es ven es reparteix a través de Social Fooding a ONGs de la ciutat, que el donen a qui més falta li fa.

'Pick up', de Koze

Però el DGTL és molt més que ecologia i sostenibilitat i té un cartell amb figures importants de l'electrònica com Dixon, DJ número u des del 2013 en el Top 100 DJ de Resident Advisor. També hi haurà el veterà DJ Koze –autor del reconegut 'hit' estival 'Pick up'–, Black Coffee –reconegut per punxar 'soulful house' en cabines d'arreu del món–, Ben Klock i Motor City Drum Ensemble, que es diferencia de la resta pel seu 'house' amb influències de la música disco. Completen el cartell artistes com Adriatique, Peggy Gou, Maceo Plex, Honey Dijon, Fatima Yamaha i Hot Since 82.

Espai per a l'art

A part de l'oferta musical, DGTL –festival que va néixer a Amsterdam, ciutat on encara se celebra– portarà una fascinant selecció d'art gràcies al programa DGTL Art and Revolution. En aquest marc s'hi inclou la 'performance' audiovisual SKYLINE, que es va estrenar en l'edició 2018 de DGTL Amsterdam. Creat per Boris Acket i Bob Roijen de l'equip de DGTL amb l'artista contemporani Nick Verstand, aquesta obra és un espectacle audiovisual creat per un túnel on la il·luminació seqüenciada combinada amb el so crea una experiència molt impactant per al públic que la viu en directe. També hi haurà les grans escultures de residus creades per l'estudi de disseny Collec arran del plàstic recollit durant la neteja de la platja de Barcelona que l'organització de DGTL va organitzar al juny amb voluntaris.