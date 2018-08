Elegia de l’agost (bona ‘rentrée’)

El diumenge anterior al primer dia de classe, els primers calfreds, perquè a les nits refresca, els aparadors plens de jerseis, abrics, bufandes i gorros, els dies que s’escurcen a poc a poc. Sí, l’estiu s’acabava, com van deixar gravat el Dúo Dinámico a l’últim capítol de Verano azul amb El final del verano. Quanta malenconia que hi ha en les imatges de la pintora Julia caminant sola entre les taules recollides d’un xiringuito i un parell d’homes que desmunten parsimoniosament unes ombrel·les.

En aquest món verge dels efectes del canvi climàtic, a finals d’agost tocava tornar a fer les maletes i tapar els mobles de l’apartament amb llençols, dir adeu als veïns -la promesa no complerta de tornar-se a veure aviat- i aguantar les cues a les carreteres. El silenci de la tornada dins el cotxe en alguns moments està carregat de la intensitat de tornar a paladejar els bons moments passats, sense haver-se de preocupar dels horaris ni dels despertadors. La separació dels companys amb qui s’havia compartit la temporada, i la de les parelles fugaces que es formaven en qüestió de dies, molt més tòpiques perquè precisament la cançó del Dúo Dinámico es va convertir en una elegia pop de l’idi·li entre el Pancho i la Bea -llegiu l’Estils d’avui per aprofundir en el tema dels amors d’estiu.

Fer vacances al setembre

S’hauria d’investigar el poder infal·lible d’una sèrie com Verano azul de crear imaginari i com els seus llocs comuns s’han perllongat durant anys. En qüestió de dues dècades, com ha canviat l’estiueig: les tempordades turístiques s’allargassen fins a l’octubre -és més que habitual fer les vacances al setembre, i encara queden tres setmanes fins a l’equinocci de tardor-. Els amants fugaços tenen poques excuses en el recurs de la distància: fa anys que les aerolínies de baix cost fan més fàcil ni que sigui un cap de setmana. A més, en algunes viles i ciutats d’arreu del territori, com Cadaqués, Viladecans, Canet de Mar, Esplugues de Llobregat, Cervera, Tarragona i Barcelona les festes majors fan menys traumàtica l’arribada de la tardor.

Així i tot, benvinguts el setembre i la tardor, perquè porten cultura a cabassos després del desert de l’agost. Els primers muntatges de la temporada estan a punt d’estrenar-se i algunes novetats ja són a les llibreries. El dia 8 comença la Setmana del Llibre en Català, dos dies després que Fira Tàrrega, i a l’octubre arribarà una nova edició del Temporada Alta. Bona rentrée a tothom.

Turisme dels llocs fantasma fora de temporada

Quan els turistes marxen, els treballadors del món de l’hostaleria de les illes Balears i la Costa Brava fan vacances i es converteixen en clients dels turoperadors que els han donat feina els mesos anteriors. Tanquen els hotels, els restaurants i les botigues de souvenirs, i un aire fantasmagòric s’apodera d’aquests llocs fins que tornen a reviscolar a partir de Setmana Santa. Des del novembre fins a Setmana Santa són un erm. S’ha avançat en la desestacionalització, però encara no s’ha aconseguit un efecte que sovint se li ha volgut atribuir: donar solució als excessos dels turistes més bojos del juliol i l’agost.