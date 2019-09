House of Vans celebra un 'pop-up' de quatre dies a Barcelona

La marca de vambes, roba i complements Vans té arreu del món uns espais que no són botigues en els quals la gent a la que li agrada la firma poden descobrir altres coses relatives a valors associats amb aquesta ensenya. Aquests espais, anomenats House of Vans i ubicats de manera fixa en llocs com Chicago o Londres, arriben a altres ciutats del planeta de la mà de les seves 'pop-up'. A Barcelona s'hi estrenen aquest dimecres i hi seran fins dissabte. Concretament, a l'espai Utopia, una nau del Poblenou en la qual hi haurà activitat tant de dia com de nit.

House of Vans acollirà de dimecres a dissabte el millor de l'escena musical local i internacional en el seu escenari, destacant l'imperdible cap de cartell de divendres Kaytranada, que actuarà al costat del gallec Hard GZ. Dimecres, dins de les House of Vans Sessions, tocarà el millor talent emergent de l'escena espanyola amb The Parrots, Els Nastys i Go Cactus. Dissabte, dins el Flea Market BCN, es podrà gaudir de 4 sessions semiacústiques i, per a un final com cal, Nasty Mondays s'encarregarà de tancar la nit amb una de les seves ja més que conegudes sessions. A més, durant tota la setmana Primavera Ràdio retransmetrà contingut en directe des de House of Vans.

Entre les activitats més destacades del programa, que es pot consultar aquí, destaca, com no podria ser d'una altra manera, l'skate, que tindrà dins la nau un skatepark creat especialment per a l'ocasió. Dimecres tindrà lloc una sessió d'escalfament i la resta de dies hi haurà classes de skate de la mà d'Al Carrer Store, que estaran disponibles per a tothom que vulgui aprendre o millorar la pràctica d'aquest esport. Dijous hi haurà una competició Cash for Tricks presentada per Sour Skateboards i, com a plat fort, la llegenda del patí Tony Alva serà el convidat estrella el dissabte 28 de setembre.

També hi haurà art. Amb la instal·lació d'art BLACK Rainbows, Vans celebra la història de la primera vamba creada per i per a skaters, l'Era. La marca, al costat del llegendari Jeff Ho de Dogtown, amo de la Zephyr Surf Shop de Santa Mònica, Califòrnia, i Jim Muir, Z-Boy i membre del passeig de la fama de l'skate, porta una "representació" del naixement d'aquesta icona cultural a través d'una col·lecció de fotografies i objectes. D'altra banda, Soren Manzoni, de Nasty Mondays, que a més dels seus dots a la taula de mescles és un gran col·leccionista, exposarà una acurada selecció de skates de principis dels 80.

A la nau Utopia també hi haurà tallers, com ara el d'Aymaboards, establerts a Barcelona, que es dediquen a la creació artesanal de taules de fusta. Els participants aprendran a construir una petita taula 'old school' des de zero. L'il·lustrador, skater i cantant de flamenc Julian Lorenzo dirigirà un taller de personalització de 'tote bags', a més de pintar un mur amb els seus dissenys.

L'espai també comptarà amb una selecció de les botigues més creatives de la ciutat, com Mixfactory, Beautiful Lady Tattoo, Parlour, Heyshop, Montana Gallery, Sour Skateboards, Rufus Skate Shop, Barberia Oso Pardo, Miss Kleckley i Flea Market BCN. La cocteleria anirà a càrrec de Betty Ford's, un dels bars preferits pels skaters de la ciutat. També es podrà gaudir del menjar de The Fish and Chips Shop, Nomad Coffee, Warike Project i Delgin Go Tessen.