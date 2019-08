Las Ketchup o Estopa sonen al metro de Brussel·les

Artistes espanyols com Las Ketchup, Niña Pastori, Mecano o Estopa formen part del fil musical que se sent a les diverses estacions del metro de Brussel·les i posen banda sonora al trajecte dels passatgers que utilitzen aquest mitjà de transport. Les estacions del metro de la capital de Bèlgica van començar a sonar el 1969, gràcies a vint cassets amb música instrumental, coneguda com a música ambiental.

El 2010 la Societat de Transports de Brussel·les (STIB) va optar per una música més actual i amb lletra per donar un punt de modernitat a la banda sonora del metro. "La música forma part cada dia de l'ambient del metro, per fer les estacions i el recorregut dels passatgers més agradables", explica a Efe la portaveu de la STIB, Cindy Arents. La majoria de les cançons emeses durant el dia són en anglès, però també es poden trobar títols en francès, holandès, italià i espanyol.

Entre els artistes espanyols que es poden sentir en aquest fil musical hi ha Estopa, amb 'El run run'; Pereza, amb 'Princesas'; Las Ketchup, amb 'Aserejé', o Mecano, amb 'Un año más', entre d'altres, segons mostra la pàgina de la plataforma de la STIB, on apareixen els títols i artistes de totes les cançons reproduïdes durant el dia a les estacions de metro.

"La selecció de llistes musicals que se senten a les estacions les fa una societat exterior, la societat francesa Ixidia, que té experiència en matèria de llistes musicals adaptades a diferents ambients", assenyala Arents. La STIB es basa en diversos criteris a l'hora d'escollir les cançons que sonaran a les estacions de metro, com ara que la música vagi dirigida tant a joves com a grans, francòfons o flamencs, que es combinin diferents gèneres musicals per satisfer les afinitats de tots els passatgers o que l'artista continuï sent rellevant, segons explica Arents.

Les relaxants, les més escollides d'entre 35.000

Aquests criteris s'utilitzen per determinar la selecció de la música que es reproduirà simultàniament en totes les estacions de metro i que s'obté d'una base de dades d'aproximadament 35.000 cançons, on la música relaxant té prioritat. El més habitual, durant les hores punta, és que sonin cançons actuals i que consten a les llistes d'èxits musicals. Després, la STIB pot reproduir una barreja de cançons dels anys 80 i 90, i a partir de les 20 hores els usuaris del metro podran escoltar música clàssica.

"Ens adaptem als títols de cançons d'èxit i després transmetem una barreja de cançons de diferents idiomes i èpoques", afegeix la portaveu de la STIB. A més, emeten llistes musicals especials amb motiu de certes dates destacades, com ara Nadal o Sant Valentí, o d'efemèrides com ara Eurovisió.

Després dels atemptats

Altres motius pels quals la STIB elabora llistes musicals temàtiques són: l'estrena de pel·lícules com 'Star Wars', la sortida d'un nou àlbum d'artistes coneguts al país com Julien Doré o Ozark Henry, o la mort d'un músic famós. La música al metro de Brussel·les, encara que soni de fons i serveixi per ambientar, té un paper molt important en determinades situacions, com va ser el cas durant els dies posteriors als atemptats del 22 de març del 2016 a l'aeroport i a la xarxa de metro. "Les setmanes posteriors als atacs, després de l'explosió a la xarxa de metro, vam adaptar la llista de reproducció per transmetre música més suau, com ara jazz o música clàssica", explica Arents.