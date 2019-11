Legisladors de Florida promouen una guia del "matrimoni saludable" per frenar els divorcis

Legisladors de Florida han proposat una llei per frenar l'alta taxa de divorcis que es registra en aquest estat dels EUA, que xifren en gairebé el 50%. També volen aturar-los perquè deixen als seus contribuents tocats econòmicament, perquè la "fragmentació familiar" deixa "dues famílies pobres". La iniciativa està encaminada a l'elaboració d'una guia del "matrimoni saludable" per prevenir les parelles compromeses abans de lamentar la seva separació.

Segons un dels promotors, el representant estatal Clay Yarborough, la meitat dels 156.168 matrimonis de Florida celebrats el 2018 han acabat en divorci o anul·lació. "Com a resultat de la fragmentació familiar, hi ha impactes significatius en les dones i els nens, i també en els contribuents estatals", manifesta Yarborough. "Promoure matrimonis i famílies saludables a Florida hauria de ser una prioritat per a tots nosaltres i és d'interès públic", afegeix.

Yarborough cita un estudi de l'Institut de Valors Nord-americans, amb seu a Nova York, que determina pèrdues anuals de 1.900 milions de dòlars a Florida per aquestes separacions, tal com recull Efe. L'anàlisi diu que el cost de les separacions només per al sistema de benestar infantil de Florida podria arribar als 181 milions de dòlars i, sens dubte, està augmentant.

Aquesta legislació crearia la Guia de Florida per a un matrimoni saludable, que haurien de llegir les parelles compromeses, i que seria una alternativa al Manual de Dret Familiar de Florida, que emfatitza més el divorci. La llei estatal actual demana, com a requisit previ per a rebre una llicència de matrimoni, el reconeixement de les parelles d'haver llegit el manual citat.

Es tracta d'un llibret de 19 pàgines que ofereix poca instrucció positiva i, en canvi, 16 d'elles se centren en qüestions relacionades amb els nens després del divorci, com que els jutges divideixen els actius i les responsabilitats en divorciar-se, i els passos a seguir per posar fi a un matrimoni.

La Guia de Florida per a un Matrimoni Saludable, en canvi, se centraria en elements poc explicats en el Manual de Dret Familiar, com la gestió de conflictes, les destreses de comunicació, les expectatives familiars, les responsabilitats financeres i les responsabilitats parentals. "Aquest manual matrimonial pot ajudar les parelles de Florida a construir famílies saludables, brindant-los una guia per construir una base sòlida", diu el senador Dennis Baxley, un altre dels promotors de la llei.