Macaulay Culkin ensenya la mascareta de 'Sol a casa' que et pot solucionar algun regal de l'amic invisible

A punt de complir-se 30 anys del llançament de la pel·lícula Sol a casa aquest 16 de novembre, Macaulay Culkin torna a estar en boca de molts gràcies a la mascareta que ha ensenyat al seu compte d'Instagram amb la qual reclama als seus seguidors que es protegeixin del coronavirus. Es tracta d'una mascareta que imita la cara que feia Culkin de petit a la coberta de la pel·lícula de John Hughes que el va convertir en una estrella mundial quan era només un nen.

A la foto que ha compartit se'l veu fent els ulls d'atemorit d'aquella icònica portada i amb la mascareta completant aquella expressió facial. Amb les mans a les galtes i la boca ben oberta, Culkin expressava la por que sentia per l'entrada a casa seva de dos lladres mentre ell estava sol a l'interior perquè els seus pares s'havien oblidat d'ell.

Culkin, que acaba de fer 40 anys, ha escrit sota la foto de la mascareta: "Em mantinc fora de perill del covid ficant-me en la pell del meu jo més jove. No oblideu fer servir les vostres màscares, nens". A la imatge no comenta res més sobre la mascareta, cosa que fa pensar que potser se l'ha fet fer per a ell expressament. Tot i això, algunes plataformes en línia les tenen a la venda encara que només són higièniques i no protegeixen al nivell que seria aconsellable. És a dir, que si es porten s'haurien de dur per sobre d'alguna altra que compleixi amb les recomanacions sanitàries vigents.