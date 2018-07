Madonna va a Eivissa a fugir del sol

Madonna quan arriba a un lloc s’ha de fer notar. Tants anys regnant en el pop no li permeten consentir que el món no es pari quan ella fa acte de presència. Tant li fa si és la Gala del MET, Instagram o un país de l’Àfrica on ha anat a adoptar. Ha arribat i la resta del món ho ha de saber. Així, la comencen a perseguir els paparazzis i ella pot evidenciar que segueix estant dalt de tot del panorama de la fama.

Així mateix va anar la cosa fa quatre anys, quan va desembarcar a Eivissa sense un pèl de discreció. La Ciccone va passejar-se en vaixell, va anar a la platja, va sortir de festa i va anar a restaurants a fer veure que hi menjava plats normals, cosa que tots ens podem imaginar que va deixar de fer a finals dels vuitanta, quan va decidir convertir-se en la dona biònica que és actualment, quan ja compta amb 59 primaveres.

Com a mostra de la poca adaptabilitat que té la diva a qualsevol context i de la voluntat de no passar desapercebuda queden per a la posteritat les imatges d’ella i la seva filla Lourdes baixant a la platja des d’una mansió de cala Carbó més folrada de roba que una islamista radical. Madonna portava un vestit de cap a peus amb un estampat orgànic de color blanc i negre que va combinar amb un barret dels mateixos colors però amb l’estampat geomètric. Si no n’hi havia prou amb tanta cobertura en aquella tercera setmana d’agost, la intèrpret de La isla bonita va ficar-se tot això a sobre d’una granota de neoprè negra i d’unes mànigues blanques del mateix material.

El look més hivernal que s’ha vist a l’illa se’l va posar ella aquell estiu per anar a passar una jornada a alta mar. No cal que ens expliqui ningú que el sol és per a aquesta italoamericana amb voluntat de no morir mai el nou enemic a batre. Després de prohibir a tothom que fumi en la seva presència, no resulta estrany pensar que si pogués faria com Mister Burns a Els Simpson i posaria una pantalla gegant per tapar els nocius rajos solars. De fet, no tenim cap prova que no ho hagi intentat.

En aquella relaxada visita a l’illa també va transcendir que des de la seva mansió llogada -on aquell estiu també hi havien estat, per cert, Naomi Campbell i Kate Moss... No sé com devia quedar la casa després d’haver acollit aquestes tres feres...- es va escapar una nit fins a la discoteca DC 10. Una petita sala on van només els que volen gaudir de la millor música electrònica sense haver de patir les aglomeracions de macrosales com Amnesia o Privilege.

El seu pas per la discoteca tampoc va ser discret. Va arribar-hi amb tot el seu seguici d’amics i en va ocupar la meitat. S’hi va estar tota la nit i, diuen fonts presencials, que gairebé no parlava als seus acompanyants perquè estava molt atenta a la música. El pitjor de tot va ser quan se li va acudir sortir a la pista. Per poder ballar ben ampla i segura s’hi va emportar deu guardaespatlles que la custodiaven per desfer-se a l’estil trencaglaç de tots els noctàmbuls que allí gaudien de la música.

Madonna va passar per Eivissa provinent de Canes, on havia celebrat el seu 56è aniversari en una festa inspirada en els anys vint. Ja havia fet tot el que havia de fer a la Costa Blava i va decidir passejar el seu ego per aquest altre exclusiu enclavament del Mediterrani, contra els fans del tecno i contra el mateix sol. A l’illa encara deuen resar perquè no torni. A vegades, aquestes estrelles importants però -ni que sigui lleument- agòniques resten més que no sumen. Segur que si preguntes als habitants de l’illa prefereixen Massiel, que gentrifica menys i es més fidel.