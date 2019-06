Madonna perd una batalla judicial (i unes calces)

Ser una estrella global fa que tot el que hagi tingut alguna relació amb tu sigui susceptible de tenir un elevat valor econòmic si es posa a la venda. Això és el que li passa a Madonna, una artista que regularment veu com es comercialitzen coses que van ser propietat seva en subhastes que arriben a xifres molt elevades.

L'últim cas potser és el més extrem, ja que el que se subhasta són unes calces. Per evitar-ho, l'artista havia iniciat una batalla judicial que avui l'agència Reuters ha informat que ha perdut. Un tribunal d'apel·lació de Nova York ha desestimat el recurs de la Ciccone i ha dit que no té cap dret sobre les dues calces de setí ni sobre la resta d'objectes que vol subhastar la web especialitzada GottaHaveRockandRoll.com.

En el lot també hi ha cartes privades, algunes d'amor i, concretament, una de ruptura amb el raper Tupac Shakur, un dels rapers més exitosos de la història, mort el 1996. L'origen d'aquest lot és Darlene Lutz, una suposada amiga de l'artista que feia d'assessora d'art per a ella i que habitualment era a casa seva. "El fet que tingui estatus de 'celebrity' com a resultat de l'èxit de la meva carrera no obvia el meu dret a mantenir la meva privacitat, incloent-hi tot allò relacionat amb els meus objectes més personals", ha argumentat l'artista en la seva defensa davant del tribunal.

Entre els articles destaca una carta que el raper Tupac Shakur li va escriure des de la presó a Madonna, que llavors era la seva parella, per comunicar-li que la seva relació s'havia trencat. Entre altres coses, Shakur atribuïa la ruptura al fet que Madonna era blanca i això el perjudicava comercialment. No és el primer cop que se subhasten calces de Madonna, ja el 2014 se'n van vendre unes que van tenir un preu estimat de sortida d'entre 1.000 i 4.000 euros.