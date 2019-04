Mickey Rourke s'opera la cara i es converteix en l'assassí de 'La nit de Halloween'

Fer-se gran mai ha sigut fàcil. Menys encara per a les persones que sempre han tingut un gran atractiu físic, que veuen com va desapareixent i s'emporta bona part del reclam mediàtic i de l'esplendor. Sobretot en el cas d'actors que han sigut símbols sexuals per a una generació. Davant d'aquesta situació no són pocs el que opten per abraçar sense mesura la medicina estètica, cosa que en alguns casos els converteix en caricatures del que eren abans.

S'ha vist en casos com ara Sylvester Stallone o John Travolta, que entre empelts capil·lars i àcid hialurònic acaben fent més lleig que si lluïssin la cara que els toca per l'edat. El cas més extrem de Hollywood l'encarna Mickey Rourke, de 66 anys, del qual han transcendit unes fotos que segons algunes persones han expressat a les xarxes el converteix en un personatge de 'La nit de Halloween'. Concretament, Michael Myers.

No puc parar de mirar arc de corbatura dels cabells amb el front del Mickey Rourke. pic.twitter.com/hZEzRkbTrZ — Benjamí Romagosa (@AppleThorpe) 15 d’abril de 2019

Amb una cara planxada i una expressió pràcticament inexistent, molts hi veuen el 'psycho killer' del film, del 1978. Tot i això, també és molt fort el naixement dels cabells al final del front, que té la mateixa poca naturalitat que el d'una nina tipus Rosaura. L'actor, que una vegada va ser declarat "l'home viu més sexy", amb tanta cirurgia ha tirat aquell títol directament a la llar de foc. Potser li fa pena veure'l cremar, però per la seva expressió no es podrà saber. A l'espera de diverses estrenes, Rourke fa nou anys que està amb la seva última nòvia. Ella en té 32.