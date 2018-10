Recordes el 'Baby one more time' de Britney Spears? Doncs ja té vint anys!

Britney Spears és com de la família. Fa tants anys que forma part de les notícies que ens envolten, que ja no podem discernir si hi és per dret dinàstic o per meritocràcia. No obstant, aquesta companyia constant té una data d'inici molt clara: el llançament del seu 'hit' mundial 'Baby one more time'.

L'octubre del 1998 Spears, que havia sigut 'nena Disney Channel', va aparèixer a les nostres vides vestida de col·legiala cantant un tema enganxós com cap altre i portant a l'extrem la iconografia de la noia popular d'un institut dels EUA. Rossa, amb un físic envejable, amb la roba de carrer més de moda i fent tota mena de coreografies dins d'un institut envoltada dels més populars de cada classe, Britney havia arribat per quedar-se.

A estones 'lolita' amb una minifaldilla prisada, a estones esportista amb una roba que avui en dia porten totes les joves 'traperes', Spears tenia només 16 anys quan aquell èxit global la va engolir. I diem engolir per no dir trinxar, ja que anys més tard pagaria tot aquell excés d'èxit amb trastorns i addiccions que la van portar a protagonitzar tota mena d'espectacles i polèmiques davant del públic i de les càmeres.

Així mateix ho ha reconegut ella a les xarxes sense fer-ho del tot explícit: "És difícil expressar amb paraules el que aquest dia significa per a mi... Fa 20 anys el món va escoltar la meva música per primera vegada. Han passat tantes coses des de llavors... però el que vull dir és gràcies als meus increïbles fans, que hi han sigut des del primer dia..." Tots sabem que quan diu "tantes coses" es refereix segurament a això.

'Baby One More Time', de Britney Spears

D'aquella cançó i d'aquell clip que la van fer famosa n'hem esbrinat diverses coses amb els anys. La primera és que la cançó havia de ser per a les TLC. Max Martin, productor de bandes com els Backstreet Boys, la va proposar a la 'girl band', però la van refusar perquè van interpretar que enaltia la violència masclista.

També hem esbrinat que porta un error com a bandera, ja que Martin, que és suec, quan va escriure la lletra va pensar que 'hit me one more time' volia dir "Truca'm una altra vegada" de manera col·loquial, alguna cosa com "Fes-me un truc". Però això en anglès no funciona així i l'error allà es va quedar. Per aquest motiu les TLC van pensar que el 'hit me' volia dir "Pega'm" i no van voler la cançó. Un error mai havia donat tants beneficis i l'havíem acceptat tots tant acríticament.

Entre altres curiositats també se sap que, un cop la cançó va cobrar vida, la primera artista que la va gravar perquè Martin la pogués oferir a qui cregués convenient va ser Toni Braxton. S'imaginen que se la queda ella i no Spears? Quina pèrdua per a la història del pop!

Per últim, les dades. El senzill va vendre 500.000 còpies en el seu primer dia als Estats Units i va aconseguir més tard el número 1 del rànquing Billboard. Va arribar al número 1 –literalment– en tots els països del món occidental, i va ser el 'single' més venut al Regne Unit durant el 1999, amb 1,4 milions de còpies. Actualment, només a YouTube té més 365 milions de visualitzacions.

Si encara no n'heu tingut prou, podeu mirar el vídeo nostàlgic que la mateixa Spears ha compartit.