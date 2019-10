Vans s’inspira en la pel·lícula ‘Malson abans de Nadal’

Els fans de Tim Burton i la seva cèlebre pel·lícula ‘Malson abans de Nadal’ estan de sort: a partir d’aquest 4 d’octubre tots els esperits, fantasmes i follets del fictici poble de Halloween estaran presents en la nova col·lecció de la firma Vans.

Es tracta d’una selecció de 10 sabates esportives, roba i accessoris en què els dissenyadors destaquen diversos moments mítics de la pel·lícula de Disney, amb elements que brillen en la foscor.

En aquest cas, no podia faltar la icònica escena del lament del Jack quan passeja pel cementiri, que queda plasmat en el model de sabates Sk8-Hi, a l'interior del qual es pot llegir el missatge "Bona feina, Bone Daddy". L’escena del lament també queda retratada a la dessuadora amb caputxa Jack Pull Over, on es veu el Jack en un turó en espiral i amb el clàssic estampat checkerboard.

En els dissenys d’aquesta col·lecció, que ja està disponible a les botigues de la firma, en distribuïdors oficials i a la botiga online, tampoc falten personatges tan estimats com la parella formada per el Jake Skellington i la Sally.