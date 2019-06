Vuit campions del lletreig esgoten el diccionari durant una competició dels EUA

Sense un únic guanyador. Vuit estudiants de menys de 15 anys han aconseguit vèncer en una final eterna del Concurs Nacional de Lletreig dels EUA i batre el diccionari, el gran derrotat d'una edició històrica de la 'Super Bowl de l'ortografia', que ha impulsat tota una indústria milionària. "Ens estem quedant sense paraules. Sou els millors concursants de la història. Això no té precedents", va dir després de quatre hores de concurs Jacques Bailly, l'home encarregat de pronunciar amb precisió les paraules que els concursants han de lletrejar.

Cada estudiant s'emportarà 50.000 dòlars en premis i el títol de millor lletrejador dels EUA, per al qual molts han estudiat durant anys. Aquestes han estat les paraules que els han proclamat guanyadors: 'Auslaut', 'erysipelas', 'bougainvillea', 'aiguillette', 'pendeloque', 'Palama', 'cernuous' i 'odylic'.

Els participants van arribar tan preparats que la final va durar més de quatre hores quan estava prevista per a menys de dues. Van caure eliminats amb comptagotes, aferrats a un diccionari que, per moments, semblava infinit. Però els que van resultar eterns van ser els vuit concursants que van aconseguir batre en un pols al diccionari i convertir-se en 'octovencedors'. La decisió històrica va ser presa pels organitzadors del concurs, incapaços d'esprémer més la llista de paraules impossibles.

"Si a partir de la ronda 20 ningú falla, tots heu guanyat", va dir el conductor del concurs, cansat i perplex alhora. La gran final del National Spelling Bee va reunir durant una setmana a Washington 565 estudiants de tots els Estats Units. La cerimònia se celebra des de 1925. En l'edició d'enguany, la número 92, han estat necessaris tres dies de competició per aconseguir que sorgissin els finalistes.

Paraules que fan ennuegar

El lletrejador més jove dels finalistes tenia 7 anys, i el més gran, 15. Fins a 11 milions d'estudiants dels EUA i d'altres països competeixen cada any en campionats regionals per arribar a la final. Tan sols han de lletrejar sense errors una selecció de paraules. D'això va tot. Però alguns termes semblen pensats per ennuegar els participants: 'verstehen', 'ichthyophagi', 'oxhyrynch', 'Mignonette'.

La dificultat ha augmentat amb el pas del temps. Si el 1970 la paraula que va decidir el guanyador va ser 'croissant', el 2018 va ser 'koinonia'. El 2017, 'marocain'; el 2016, 'gesellschaft', i el 2015, 'Scherenschnitte'.

Llargs entrenaments

Hi ha un secret per a aquest augment en el nivell. Un de senzill i alhora complex: entrenar-se. "Practico unes nou hores durant la setmana i tres els caps de setmana", va explicar a la premsa Sohum Sukhatankar (de l'estat de Texas), un dels vencedors de la nit. Sukhatankar i els seus companys van recomanar incloure més noms geogràfics i estrangerismes per posar-ho més difícil en el futur.

Aquests fanàtics de l'ortografia han desenvolupat una indústria casolana que inclou entrenadors personals, rutines d'estudi i una competitivitat que ha portat els experts a categories sense precedents. Algunes de les famílies dels lletrejadors sembla que viuen per a això, explica la crònica que aporta Efe de l'esdeveniment.

"Vam dissenyar teles úniques amb l'abella de la lletrejada (el símbol d'aquesta competició) per inspirar-nos i acompanyar la nostra passió", van explicar els pares d'una de les concursant mentre ensenyaven fotografies de casa, decorada amb coixins i teles que tenen el logotip del concurs.

Passió absoluta

La seva filla Simone Kaplan, de l'estat de Florida, va quedar novena al lletrejar malament 'tettigoniid', un terme d'origen grec que nomena una espècie concreta de llagosta. Sense aquest error potser hauria estat una altra guanyadora més.

Al baixar de l'escenari, visiblement sobrepassada i entre sospirs, la seva família la va abraçar. Ella portava un vestit gris amb abelles; la seva germana, un altre vestit groc amb ratlles d'abella, i la seva mare, un altre de similar però multicolor. Les sabates de les tres tenien una abella al peu esquerre i un rusc amb lletres al dret.

Pagar 1.500 dòlars per ser-hi

La família és tan popular al concurs que fins i tot el compte oficial de Twitter es va acomiadar d'ella: "Després d'una ovació del públic, Simone està fora, però no l'excloguin del concurs del 2020". Efectivament, Simone i la seva família podran tornar a mostrar els seus vestits i els seus avenços en el lletreig l'any que ve. Tot pel mòdic preu de 1.500 dòlars.

Des de fa un any, l'organització deixa participar a concursants sense necessitat que es classifiquin en els campionats regionals. Paguen 1.500 euros i van a la final directament. Són diverses les famílies que gasten alegrement aquesta quantitat. Aquest any ho van fer 271. L'oferta ha estat criticada perquè, d'entrada, sembla poc esportiva. Però, d'altra banda, pretén rendibilitzar aquesta indústria ortogràfica i tants anys d'entrenament.