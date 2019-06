Al Japó ja et pots casar amb Pikachu (de convidat)

En una època en què el negoci dels casaments no passa el seu millor moment per la caiguda de matrimonis, una agència nupcial japonesa s'ha aventurat a aprofitar el filó de Pokémon com a part de la seva estratègia per revitalitzar la indústria. Imaginin recórrer el camí fins a l'altar i que l'esperin un parell de Pikachus abillats amb un llacet al coll, barret i vel; que rebin els convidats del banquet, on els plats i el pastís estiguin adornats amb 'pokéballs'; que fins i tot les invitacions, els cartells dels noms i el menú de les taules tinguin un disseny original basat en Pokémon. Doncs tot això no és una cerimònia coordinada per una parella aficionada a aquests animalons que personalitza el convit amb cura, sinó d'un treball professional exercit per la companyia Escrit, la primera i de moment única autoritzada per The Pokémon Company (propietària dels drets de la franquícia) per oferir casaments Pokémon "oficials".

El nombre de matrimonis ha disminuït al Japó progressivament en els últims anys. El 2018, sense anar més lluny, va caure al nivell més baix des de la postguerra: 586.438. És a dir, 20.428 menys que un any abans, segons dades del ministeri de Sanitat, Treball i Benestar. A més, entre els que es casen, "els que ho fan sense organitzar cerimònia també són cada vegada més". Un factor al qual se suma el fet que "amb la difusió en xarxes socials, augmenta el nombre de persones que troben avorrit tenir bodes iguals a les d'altres i demanen alguna cosa més personal i original", explica a Efe Midori Murai, del departament de comunicació d'Escrit.

El primer casament Pokémon va tenir lloc el 25 de maig i va generar un gran interès, principalment a les xarxes socials, en un moment en què la febre Pokémon torna a estar a flor de pell després de l'anunci de nous jocs per a mòbil i el pròxim llançament de 'Pokémon espasa' i 'Pokémon escut', previst per al 15 de novembre. Pokémon no és la primera franquícia amb la qual coqueteja Escrit. El 2016 va començar a oferir banquets de Hello Kitty i el 2017 va provar sort amb un pla inspirat en un altre reeixit videojoc, 'Monster hunter', on els nuvis poden tallar el pastís amb una rèplica de l'Epitaph Blade, una de les espases del joc.

Per a The Pokémon Company, que ha recaptat milers de milions en productes de la sèrie, els casaments Pokemón són "un nou repte". "Fa deu anys, gairebé tots els productes de Pokémon eren per a nens. Ara són molt populars entre tots, nens i adults. Els aficionats s'han expandit a moltes generacions, així que les peces i els cosmètics tenen bones vendes", explica a Efe Sahoko Morotsuki, del departament de llicències de The Pokémon Company.

Ni Escrit ni The Pokémon Company han volgut revelar el nombre de reserves de casaments Pokémon que acumulen des que es va obrir el procés, el 27 de febrer, però diuen que estan sorpresos per la xifra, molt per sobre de les seves expectatives inicials: en tan només dos mesos van aconseguir l'objectiu anual. Cap de les dues companyies va voler pronunciar-se tampoc sobre el cost, però si està dintre de la mitjana d'aquest tipus de casoris tematitzats, ascendiria a diverses desenes de milers d'euros. Al Japó, casar-se costa una mitjana de 30.500 euros, segons dades del 2017 publicades per la revista especialitzada 'Zexy'.

Els casaments Pokémon se celebren actualment en 32 instal·lacions de tot el país, des de Sendai (nord-est) fins a Okinawa (sud-oest), però es tracta d'un pla de durada limitada, ja que la companyia té pensat gestionar-les, en principi, fins al desembre del 2020. "A partir del 2021 no hi ha res decidit", alerta Murai als fans.