Un català guanya 4,5 milions al campionat mundial de pòquer

Es diu Ramon Colillas, és de Puig-reig i s'ha endut 4,5 milions de dòlars jugant a pòquer a les Bahames. Tot i que sembla l'argument d'una pel·lícula, la història és totalment verídica i Colillas –que ja s'havia coronat guanyador del Campionat d'Espanya de Pòquer 2018– acaba de guanyar la PokerStars Players NL Hold'em Championship, que se celebra a les Bahames, una espècie de campionat mundial d'aquest joc de cartes.

Colillas ha disputat aquest torneig en qualitat de campió d'Espanya de pòquer, ja que la seva victòria el 2018 li va valer un Platinum Pass per jugar en el que és el torneig de 25.000 dòlars de 'buy-in' –quantitat que un jugador ha de pagar per entrar en una partida– més gran de la història, en què han participat 1.039 jugadors d'arreu del món, segona ha informat l'agència Efe.

“Finalment compleixo un somni que tenia des de petit. Estic molt emocionat i amb ganes de celebrar-ho amb els meus”, va dir Colillas just després de guanyar el premi, tal com recull el diari El9Nou. Aquí us deixem una entrevista que li van fer just després de guanyar el campionat.