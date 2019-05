El cinturó que portaven totes al MET (i no ens en vam adonar)

El Metropolitan Museum de Nova York s'ha centrat aquest any en l'estètica 'camp'. Una aposta que implica risc i exuberància en els estilismes i que, a priori, podria semblar que no fa possible que les assistents coincideixin amb el mateix vestit. Això no ha passat pel que fa als vestit, però queda clar que en els complements no ha passat el mateix. La quantitat de convidades que van posar-se el mateix cinturó és al·lucinant. Tant, que sembla clar que aquesta mena de cinturons es convertiran la pròxima temporada en un bàsic de carrer.

Es tracta d'un cinturó de la firma francesa Louis Vuitton amb la sivella metàl·lica quadrada que ha seduït un nombrós grup d'assistents, que l'han combinat amb tota mena de vestits. Potser el fet de deixar-se vestir per estilistes que no se separen de les revistes ha fet que la majoria coincideixin en les mateixes propostes. En qualsevol cas, la llista és molt llarga i les 'afectades' no són precisament desconegudes.

Es van posar el cinturó Sophie Turner, Emma Stone, Alicia Vikander, Chloë Grace,

Jennifer Connelly, Indya Moore i Laura Harrier. A hores d'ara deuen estar totes demanant explicacions a les seves estilistes. O potser és que Vuitton va pagar-los a totes perquè se'l posessin i hi hagués un enrenou així?