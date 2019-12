Aquestes són les tendències més populars de Google el 2019 a tot el món

L'activista adolescent contra el canvi climàtic Greta Thunberg i la catedral de Notre Dame de París, que va patir un espectacular incendi a mitjans d'abril, han estat tendència en el cercador de Google aquest 2019 a escala global, segons la llista publicada avui per l'empresa tecnològica nord-americana. La llista que elabora anualment el cercador més utilitzat del planeta (es calcula que al voltant del 92% de les consultes en línia es fan a través de Google) no fa referència als termes més buscats sinó a als que són "tendència". És a dir, que han crescut més durant els últims onze mesos.

Tot i que la jove sueca va començar a donar-se a conèixer l'any passat, el 2019 l'ha catapultat definitivament com a icona mundial –fins i tot va ser escollida com a portada de la revista Time al maig–, cosa que li ha merescut una nominació per al premi Nobel de la pau i intervenir en la cimera climàtica de l'ONU. Així, Thunberg va ser una de les deu persones per a qui hi ha hagut més interès aquest any, un grup en què també hi ha el futbolista del PSG Neymar, l'actor Joaquin Phoenix, el youtuber James Charles i el jugador de futbol americà Antonio Brown.

Per la seva banda, l'incendi de Notre Dame, que va fer caure la coberta i l'agulla de l'edifici, va disparar les recerques a internet sobre la catedral parisenca i la va convertir en una de les notícies tendència de l'any, al costat de la Copa Amèrica de futbol, l'huracà Dorian, la Copa del Món de criquet i les eleccions generals a l'Índia. També es van afegir als esdeveniments més destacats de l'any el 30è aniversari de la caiguda del mur de Berlín i la misteriosa àrea 51 de desert dels EUA, font inesgotable d'especulacions i teories conspiratives i que milers d'internautes van anunciar que "assaltarien" al setembre, cosa que finalment no va passar.

També van despertar nou o renovat interès els actors Jussie Smollett i Kevin Hart, els futbolistes Iker Casillas i Ansu Fati, les pel·lícules Avengers Endgame i Joker, les sèries Joc de Trons i Stranger things i les cançons Old town road i 7 rings.