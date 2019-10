Un croata instal·la un avió de 25 tones al seu jardí per crear un parc infantil

Robert Sedlar, un enginyer croata de 50 anys, ha comprat un avió de passatgers de 35 metres de llarg i 25 tones de pes per crear un parc infantil al seu jardí. Sedlar pretén reformar el Fokker-100 de 109 passatgers al seu jardí de Strmec Stubicki, al nord de Zagreb, amb la idea de restaurar-lo i adaptar-lo per a la celebració d'aniversaris infantils i altres celebracions.

"Crec que als nens els agradarà molt, perquè a la cabina de pilot instal·laré dos simuladors molt bons, de manera que tindran la sensació que realment condueixen un avió", relata Sedlar, que va comprar l'aparell fabricat el 1991 a la aerolínia croata Trade Air. Els simuladors que instal·larà, segons explica, permetran recrear el vol i l'aterratge a l'aeroport de Dubrovnik.

La zona central de l'avió quedarà més o menys buida, per al ball i altres activitats de fins unes 50 persones, mentre que al darrere deixarà alguns seients perquè els nens puguin fer fotos simulant que viatgen amb l'aparell. Sedlar instal·larà també altres atraccions al jardí, com ara una piscina a la qual els nens saltaran des de l'ala de l'avió, i una petita pista de karts que passarà també per sota de l'aeronau.

La idea de comprar un avió usat i adaptar-lo per a la diversió infantil prové d'un record, la joguina d'un avió a piles, amb llums i possibilitat de moure'l per terra en cercles, que el seu oncle li va portar de París quan era petit i que li va despertar una fascinació de per vida. "Tot això ho faig per hobby. Adoro els nens petits, des de sempre, i ells m'adoren a mi. Als meus fills he tractat d'oferir-los tot el que he pogut i vull fer feliços i alegres tots els nens del meu voltant", explica a Efe.

A més de treballar durant 23 anys com a enginyer en una companyia croata de línies d'alta tensió, des de fa anys regenta un lloc per a la celebració d'aniversari de nens, que és molt popular en aquesta regió. Per a aquest projecte, el més difícil ha sigut desballestar l'avió de 35 metres de longitud i 25 tones, que es trobava a 330 quilòmetres, a l'aeroport d'Osijek, i transportar-lo, incloent-hi el tronc central de 26 metres.

Gràcies al seu entusiasme i el suport de diversos amics ha aconseguit superar aquesta etapa del seu projecte. Els veïns de la petita localitat en què viu, d'uns 700 habitants, han rebut amb entusiasme la idea. Sedlar planeja acabar el projecte en diversos mesos i inaugurar l'avió readaptat la primavera que ve.