S'esgoten les mitges trencades que Gucci ven per 140 euros

Unes mitges negres amb carreres o d'"efecte usat", que Gucci acaba de llançar a un preu de 140 euros, ja s'han esgotat després d'aixecar una gran polèmica a les xarxes socials i als mitjans. La nova creació del dissenyador Alessandro Michele per a la casa italiana són unes mitges negres amb carreres i forats que han provocat un debat sobre el sentit de la moda, cosa que no ha impedit que ja estiguin esgotades a Ssense, una reconeguda web canadenca per comprar moda de luxe, segons informa la premsa italiana i recull Efe.

Michele també està darrere d'una altra de les últimes peces polèmiques de la reconeguda marca italiana: els texans tacats d'herba, una oda a el moviment grunge que es ven per 680 euros. Per a una usuària de Twitter, les noves mitges són el model "tornada a casa de la festa de Cap d'Any 2015", i una altra lamentava totes les mitges trencades que havia llençat a les escombraries després d'una nit de festa.

No obstant això, el producte no només ha causat indignació o comentaris irònics: també n'hi ha que hi veuen una reflexió filosòfica, des d'una crítica al consumisme fins a una observació sobre la fugacitat de la moda. Algun crític de moda les defineix com "un nou experiment visionari, que desconstrueix i revesteix la moda amb nous significats".

Ver esta publicación en Instagram “Last Time I Met The Met” Una publicación compartida de Alessandro Michele (@alessandro_michele) el 4 May, 2020 a las 5:20 PDT

No és la primera vegada que les marques de luxe utilitzen aquest producte desgastat per presentar-se davant del públic. El 2015 Hedi Slimane va llançar per a Yves Saint Laurent una col·lecció d'hivern inspirada en el punk on les models van desfilar amb mitges esquinçades, a les quals també havia recorregut Alexander Wang el 2008 per a la seva col·lecció d'hivern.

En qualsevol cas, Gucci ha aconseguit que les seves mitges s'esgotin i siguin objecte de debat a les xarxes socials i als mitjans durant dies, ja sigui per parlar-ne com una declaració d'intencions rebel en el món de la moda o com un producte que es podria fabricar a casa amb ajuda d'unes tisores.