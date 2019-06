El ball de l'espòs de Ricky Martin per distreure la seva filla causa furor a internet

El desembre passat, Ricky Martin i el seu marit, Jwan Yosef, van tornar a ser pares. En aquesta ocasió, la parella augmentava la família amb l'arribada al món de la petita Lucía, que tindrà com a germans grans els bessons Matteo i Valentino. "Ens emociona anunciar que ens hem convertit en pares d'una bonica i saludable nena a qui hem posat Lucía Martin-Yosef. Ha estat, sens dubte, un aniversari i una celebració del Nadal únics en les nostres vides", va escriure la parella després de l'adopció.

Ara, fins i tot abans de presentar-la fotogràficament als seus seguidors, la nena ja ha començat a donar de si a les xarxes gràcies al ball que ha protagonitzat el seu pare Jwan per distreure-la mentre s'està al cotxet. En un vídeo pujat a Instagram per ell mateix, l'atractiu artista Jwan Yosef –pintor sueco-kurd instal·lat a Londres fins que es van conèixer amb Martin– fa davant la nena un simpàtic ball només per a ella al ritme de la cançó 'Like i used to', de Tinashe. El vídeo ha acumulat gairebé 350.000 visualitzacions en només un dia penjat.