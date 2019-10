Les orelles ja no s'adornen només amb arracades: arriben els AirPods joia

Els AirPods ja no serveixen només per escoltar música o la ràdio. Han tingut tanta acceptació que s'han convertit en un complement de moda que ja està a la venda sense cap component electrònic a dins. La web de moda i complements Asos ha presentat un producte que està pensat només per decorar, com si fossin unes arracades però sense anar penjades del lòbul, sinó que van dins del forat de l'orella i són idèntics que un AirPod d'Apple però estan cromats en platejat. Aquests AirPods ni es connecten amb l''smartphone' ni sonen.

Per evitar qualsevol problema, Asos no fa cap menció als AirPods a l'hora de promocionar aquest adorn. Però la similitud és evident encara que no tinguin un disseny exactament igual, presumiblement també per evitar problemes. De fet, a la seva pàgina els anuncia com a "falsos auriculars". Com a element més diferent cal assenyalar l'existència del que voldria emular un tros de cable sortint de la part inferior del suposat AirPod. Aquests auriculars decoratius, fets de zinc al 100%, costen uns 9,50 dòlars a la pàgina oficial de Asos als EUA.