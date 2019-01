Un ou bat el rècord de 'likes' d'Instagram

Mentre el món s'enfronta a problemes mai vistos fins ara, Instagram s'ha convertit en la versió cibernètica de l'orquestra del 'Titanic'. Aliena als problemes de la societat, la xarxa social fotogràfica té com a última gran tendència anar a posar un "m'agrada" a una foto d'un ou moreno sobre fons blanc que va aparèixer a la xarxa el dia 4 de gener.

El perfil de l'ou, que explica en la seva biografia que té per únic objectiu desbancar Kylie Jenner del primer lloc –el va aconseguir amb la foto de l'anunci del naixement de la seva filla Stormy–, ja porta 5,5 milions de seguidors tot i només haver penjat la foto de l'ou, que ja ha rebut l'afecte i l'estimació de més de 39 milions d'usuaris de la xarxa social.

Jenner, membre més jove del clan de les germanes Kardashian, ha quedat desbancada així del primer lloc del pòdium de fotos amb més 'likes' d'Instagram, que anteriorment van ocupar Selena Gomez bevent coca-cola o Beyoncé anunciant que esperava bessons. Fins a la irrupció de l'ou a la xarxa, l'anunci de Kylie Jenner que ja havia nascut la seva primera filla tenia 18 milions de 'likes'.

La indústria del mem no ha deixat passar aquesta situació i l'ha aprofitat per acarnissar-s'hi amb multitud de bromes i ironies que també han triomfat a bastament a les xarxes. Algunes marques ho han aprofitat per fer-se publicitat. De fet, fins i tot la mateixa Jenner ho ha aprofitat per obtenir una mica –més– de protagonisme arran de tot aquest enrenou. Concretament, trencant un ou en un vídeo que ja han reproduït més de 26 milions de persones.