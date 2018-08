Per què els gossos policia de Viena i Zuric van calçats?

L'onada de calor que està causant estralls en el centre i el nord d'Europa i que, entre altres coses, ha provocat que s'arribi als 30 graus centígrads en zones pròximes al cercle polar àrtic no passa inadvertida per a tothom que treballa a peu de carrer. I si no passa inadvertida per a les persones, tampoc per als animals. Si més no si aquests animals estan a mans de persones que se'ls estimen i que els tracten bé.

Aquest és el cas dels gossos policia de ciutats com Zuric i Viena, que han advertit que els gossos estaven patint per culpa d'aquesta calor, que els estava provocant cremades a les potes, problemes inesperats a causa de la intensa calor dels últims dies. Tant és així que les policies d'aquestes dues ciutats han decidit prendre mesures per protegir els seus gossos de les cremades als peus que els estava provocant l'asfalt a temperatures molt elevades.

No només per a gossos policies

Les mesures que han pres són posar-los sabates a les quatre potes, cosa que evita que el quitrà, que pel seu color negre pot arribar a temperatures elevadíssimes, els generi cremades. "No tots s'alegren per les altes temperatures, i el mateix passa amb el millor amic de l'home: el gos", ha escrit la policia de Zuric. De fet, aquests gossos ho necessiten perquè passen moltes hores en contacte amb l'asfalt, però la policia d'aquesta capital suïssa també ha demanat als seus seguidors que tinguin gossos que els posin sabates si l'asfalt de la ciutat està massa calent. "Recomanem la regla dels cinc segons: col·locar el dors de la mà sobre l'asfalt durant cinc segons. Massa calent? Llavors evita-ho i posa-li sabates", expliquen a través de les xarxes.

També sobre l'arena

A la capital d'Àustria, els gossos policia desplegats en un torneig de vòlei platja van ser equipats amb botins a mida per les seves potes, tal com publicava l'agència de notícies France Press recentment. La policia va assegurar que, tot i que les temperatures no fossin excessivament altes –el dia del torneig s'esperaven uns 35 graus aproximadament– els gossos havien de passar moltes hores sobre superfícies exposades al sol que fàcilment poden superar els 50 ºC, cosa que podria fer molt mal als peus dels gossos.

L'asfalt es fon a Holanda

De fet, l'onada de calor ha fet que a Holanda, per les exagerades temperatures del quitrà, les autoritats tanquessin la setmana passada algunes autopistes perquè la calor va arribar a fondre l'asfalt.