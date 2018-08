Un matrimoni fugaç forjat a la Toscana

La història d’Esther Cañadas i Mark Vanderloo no va començar l’estiu del 1999, quan es van casar a la Toscana. Va començar dos anys abans, quan Donna Karan va fer un miracle publicitari que va gravar a les ments de tota una generació la idea que la bellesa més rabiosament moderna i irresistible era la que ells desprenien.

Eren uns temps sense Instagram, en què qui tallava el bacallà eren les campanyes d’abast mundial. La firma Donna Karan regnava a Nova York i, de passada, a mig planeta. Tenia poder per convertir en or tothom a qui col·loqués sota les seves sigles -DKNY-. Quan va decidir unir-les a l’holandès Mark Vanderloo i l’alacantina Esther Cañadas, dos rostres que també eren capaços de convertir en un èxit tot el que passava per davant seu, la mescla va ser combustió instantània. El llançament de DKNY The Fragance va arrasar a tot el món i ells es van convertir en dues icones sense rival del nou mil·lenni. Ennuvolats per aquell èxit, els models es van arribar a creure que eren aquella parella que apareixia a l’anunci de Karan i dos anys després d’haver-lo protagonitzar es van casar.

La boda, que va implicar que ell es fes catòlic, va tenir lloc a la Toscana el juny del 99. Un cop celebrada, exclusiva d’ ¡Hola! inclosa, no van ser poques les veus que van classificar el casament d’operació comercial orquestrada per la firma que els havia donat la fama main-stream global. Cert o no, el novembre del 2000 es divorciaven pacíficament sense obrir cap guerra mediàtica ni econòmica entre ells. La ruptura, assenyalaven llavors alguns mitjans, es produïa després que hagués acabat la seva relació comercial amb Karan, una firma a anys llum d’aquella esplendor. Sempre han tingut bones paraules l’un de l’altre malgrat haver-se separat enmig d’aquell enorme focus mediàtic.

Cañadas es va casar amb Sete Gibernau el 2007, després de quatre anys de festeig i d’haver sigut nòvia -com totes les dones del cuore cañí de l’època- de José Coronado. Com a matrimoni van durar només un any. La model va renunciar als seus últims anys al cim de la moda -on ja no va tornar de manera rellevant- per estar al costat del pilot, amb qui va compartir casa a Esplugues de Llobregat després de casar-se a l’Empordà. La següent parada amorosa de Cañadas va ser l’empresari hoteler Vikram Chatwal, amb qui l’exmodel mai es va casar tot i haver-se compromès. Cañadas va ser mare el 2014 d’una nena anomenada Galia la paternitat de la qual mai ha revelat. Amb ella viu completament apartada de la indústria que tant la va fer brillar.

Un anunci de llet

Vanderloo, en canvi, no ha abandonat mai el fashion business. Amb 50 anys acabats de complir, l’holandès s’ha convertit en el primer top masculí de la història i en el més longeu, ja que porta en actiu en aquest sector des que el van descobrir als 22 anys.

Quan estava estudiant història a Amsterdam la seva nòvia d’aleshores es va presentar a un càsting per protagonitzar un anunci de llet. Però, en veure’l, el director de la selecció va decidir que el protagonista de l’espot seria ell. A partir de llavors va rebre tantes ofertes de feina que va haver de deixar història, carrera que cursava lamentant no haver escollit arquitectura.

Primer el va fitxar Banana Republic, després Calvin Klein per a la colònia Obession, després Donna Karan i, entremig, Hugo Boss -els primers que van creure en ell per a la passarel·la-, Versace o Valentino. Una espiral d’èxit que el va arrossegar fins a Nova York, on va viure durant deu anys. Hi havia setmanes que arribava a agafar cinc vols en tres dies, ha explicat. Era una època de tant d’èxit que marques com Peugeot el van contractar per rodar set anuncis d’un cotxe al qual se li preveia una durada comercial màxima de sis anys.

Apartat de la voràgine, però en actiu, Vanderloo i la seva actual esposa, la també holandesa Robine van der Meer, es van instal·lar a Eivissa amb els seus dos fills. Més tard es van traslladar a Andorra, on viu sis mesos a l’any i des d’on reforma cases al seu gust a Eivissa i Amsterdam per donar sortida a l’arquitecte que la seva bellesa va frustrar. Però no s’espantin, aquesta no és la fi del model. Vanderloo sap que pot ser guapo a totes les edats. “Seria genial seguir desfilant amb 70 anys”, amenaça.