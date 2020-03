Obre un museu que recrea els videoclips de Britney Spears

Els passadissos i les classes d'institut de Baby one more time. L'avió tunejat i ple de gent de Toxic. O la jungla tropical –amb serp albina inclosa– de l'actuació d'I'm a slave 4 U. Tots aquests escenaris de videoclips de la cantant Britney Spears tenen ara una traducció a la realitat en un nou museu que acaba d'obrir a la ciutat de Los Angeles i que, sota el nom de The Zone, proposa als visitants més de 3.000 m2 per protagonitzar-hi els videoclips més famosos de la cantant nord-americana, segons informa la revista Harper's Bazar.

L'espai està dividit en deu sales i els organitzador animen els curiosos a vestir-se i sentir-se com la que va ser una de les grans dives del pop del principi de segle.

Però el museu té voluntat de ser efímer i en principi només estarà obert fins al final d'abril. Les entrades costen entre 55 i 60 euros segons les hores, i la visita completa dura una hora i mitja aproximadament.