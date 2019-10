Les piràmides de Gizeh es converteixen en l'escenari d'un torneig d'esquaix

El so de la pilota de goma quan rebota contra el vidre es fon amb els aplaudiments dels aficionats egipcis que no es volen perdre el Campionat Obert d'Esquaix Egipci Masculí, que es disputa des d'aquest dissabte fins a l'1 de novembre a les icòniques piràmides de Gizeh. Tres espanyols, un mexicà, un colombià i un peruà han lluitat per arribar a la final del torneig masculí, però cap d'ells han aconseguit passar la segona ronda classificatòria de l'Open.

Tot i no poder jugar en aquest torneig, tots ells es troben entre els 64 millors jugadors d'esquaix en el rànquing mundial i estan preparats per disputar el Campionat Mundial Masculí d'Esquaix que se celebrarà a Doha entre el 8 i el 15 de novembre. "Hem caigut, jo avui i els meus dos companys ahir, però ja és tot un honor entrar en aquests tornejos tan grans i poder jugar al davant de les piràmides, oi? [com es pot veure en aquest vídeo]", afirma el jugador espanyol Iker Pajares. "És màgic, únic, i que només et pot passar un cop a la vida", afegeix abans d'assenyalar a Efe que el vent i la sorra afecten el partit.

Després de tres anys, l'Associació Professional d'Esquaix (PSA, en anglès) torna a fer un campionat d'esquaix als peus de Kheops, Kefren i Micerinos. "Som en el bressol de l'esquaix mundial", afirma a Efe el jugador colombià Miguel Rodríguez, capcot després de perdre el partit que ha jugat a les 12 del migdia i després del qual no s'ha pogut classificar per a aquest campionat.

Als seus 33 anys, és el número 9 a nivell mundial i l'habilitat per a aquest esport li ve de família, més concretament, del seu pare. "És un orgull pertànyer al tour professional sabent que vinc d'una regió de Sud-amèrica on no hi ha tants professionals", diu, conscient que en aquests moments és, juntament amb Diego Elías, el millor d'Amèrica en aquesta disciplina.

En el rànquing mundial, els egipcis ocupen els primers llocs. L'egipci Ali Farag és el número 1 masculí i l'egípcia Raneen El welily, la seva col·lega femenina, és també al cim de l'esquaix mundial. "Egipte és potència en l'esquaix, té més o menys set jugadors en el top ten. Tant homes com dones són molt forts, és una cultura on donen molt de suport a aquest esport", assenyala Rodríguez.