El dia que Tom Cruise va descobrir que hi havia porno a internet (el 2006!)

El director i productor Judd Apatowva deixar-se entrevistar aquest dilluns per Stephen Colbert al seu 'Late Show' de la CBS i va donar una dada molt curiosa sobre Tom Cruise, que a banda de la bombolla de Hollywood també viu en la bombolla de la cienciologia. Apatow va explicar que l'actor i ell es van trobar l'any 2006 per parlar de possibles col·laboracions en comèdies romàntiques.

Segons Apatow, en aquell moment estava gravant la comèdia 'Embolic compromès' amb Seth Rogen i Katherine Heigl, i va decidir emportar-se Rogen a la trobada amb Cruise perquè "algú havia de ser testimoni d'allò". Durant la trobada, explica Apatow, Rogen va començar a treure els seus temes més habituals, "la marihuana" i "la pornografia". Quan Rogen va tocar el segon i el va barrejar amb internet, diu el director que Cruise, que avui té 56 anys, es va alarmar.



"Què?! Espera't. ¿M'estàs dient que hi ha pel·lícules per a adults a internet?", sembla que va exclamar el protagonista d''Eyes Wide Shut'. Una pregunta que Rogen va respondre tranquil·lament: "Sí, hi ha moltes pel·lícules i pàgines web". Davant aquella afirmació, Cruise, si hem de jutjar per com ho explica Apatow, es va exaltar encara més. "Espera't un segon. ¿M'estàs dient que puc anar al meu ordinador, entrar a la World Wide Web i hi ha gent tenint relacions sexuals?", va exclamar l'exmarit de Nicole Kidman. Rogen, quan va veure la reacció, li va dir: "Sí, jo sempre en miro! Ho fa tothom! Ja no és res de l'altre món". En l'entrevista Apatow explica que Cruise al final no va fer cap pel·lícula amb ells.