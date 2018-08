El ressò històric d’un bronzejat immaculat

Segles d’història acompanyen l’experiència de caminar nu per la sorra d’una platja o fer una excursió pels volts del poblat del Fonoll. El naturisme i el nudisme tenen una història fascinant, i fins i tot el papa Joan Pau II va haver de pontificar quan es va veure aclaparat per tants cossos nus als quals no podia aplicar cap article de la llei vaticana contra la luxúria: “Existeixen circumstàncies en què la nuesa no és impúdica. Si algú s’aprofita d’aquesta ocasió per tractar la persona com un objecte de diversió, fins i tot si aquesta acció és purament interna, aquesta persona és l’únic culpable de falta de vergonya, no l’altra”. Paraula de pontífex -hauria pagat per veure la cara de l’assistent que li comunicava que aquell dia tocava tractar l’expedient Nudisme.

El faraó Akenató, la seva esposa, Nefertari, i els seus fills en van ser uns pioners: quan eren al palau reial anaven nus i oferien el seu cos al déu del Sol, Aton. També van ser pioners en el fet que els prohibissin fer-ho. Fent un salt en el temps arribem a les acaballes del segle XIX, quan el naturisme va sorgir com una reacció als estralls de la creixent industrializació. De fet, el nudisme és el comú denominador de diferents línies més o menys polititzades dins el naturisme.

A Catalunya, als anys 20 associacions com Amics del Sol reivindicaven el nudisme i l’exercici a l’aire lliure. En altres casos, un pioner de l’anarquisme català, Albano Rosell, va ser un practicant del naturisme. Per als que volien endinsar-se en aquest món, un altre precursor, l’editor i escriptor Joan Sanxo Farrerons, va publicar amb el pseudònim de Laura Brunet El desnudismo integral. Una nueva visión de la vida. Entre els anys 1931 i 1932 se’n van vendre 20.000 exemplars. Una de les imatges més eloqüents de l’anarconaturisme és la d’un grup de presos anarquistes fent exercici en un pati de la Model l’any 1933.

Una altra referència és una cita d’Antònia Maymó, amb la qual l’anarcosindicalistadefensava que la “vida integral” d’un individu només es podia desenvolupar en “una societat igualitària, sense lleis ni governs, sens explotadors ni explotats”. Ni Déu, ni pàtria, ni amo, ni roba.

Tant Hitler com Franco van abominar del naturisme i el nudisme i a l’Estat cal esperar fins als últims anys del franquisme per tornar a veure cossos nus, clandestinament, això sí; va deixar de ser delicte amb la Constitució del 1978, tot i que l’estiu del 1983 hi va haver persones nues detingudes en una protesta a la platja de Baroña contra un edifici il·legal.

El nudisme català a la xarxa social més puritana

Tot i les restriccions de Facebook pel que fa a la publicació de cossos nus, els nudistes catalans tenen un punt de trobada en aquesta xarxa social en diferents pàgines i grups, on intercanvien informació i organitzen trobades. El grup NUCAT, amb més de 1.500 membres, és secret perquè els membres tinguin més privacitat. Els afiliats provenen del Club Català de Naturisme, també present en aquesta xarxa, de la Federació Naturista-Nudista de Catalunya, i també n’hi ha de no associats. S’hi pot demanar accés a través d’un perfil Nu Cat i, entre altres materials, es pot consultar un mapa de les platges nudistes d’arreu de Catalunya.