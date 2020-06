Un sabater de Transsilvània dissenya unes sabates de la talla 75 per mantenir la distància social

A la regió romanesa de Transsilvània, un sabater ha convertit la seva necessitat de reinventar-se en una opció estètica trencadora per sobreviure enmig de la crisi econòmica que ha provocat el coronavirus: unes sabates de talla 75 per mantenir les distàncies.

El mes de març passat, als seus 55 anys, Grigori Lup va haver d'enviar a l'atur temporal els seus deu treballadors després que s'interrompessin bruscament els encàrrecs. "De cop i volta, la gent va deixar d'entrar al meu negoci", explica el sabater a l'agència Efe des del seu taller, a la ciutat de Cluj. Els teatres, les òperes i els grups de ball populars que constituïen la clientela de Lup van veure interrompuda la seva activitat a causa de la prohibició d'actes públics decretada per les autoritats per contenir la pandèmia. "Vaig veure que no entrava ningú i em vaig adonar que hauria de tancar".

Va ser llavors, explica, quan va tenir una idea per poder seguir actiu durant la crisi. "Ningú respectava la distància social i vaig pensar que podia fer tres parells d'aquestes sabates, posar-les a la venda per internet i anomenar-les sabates de distanciament social per cridar l'atenció", recorda Lup, que reconeix que al principi va ser tot "una mena de broma". I així va començar a fer aquestes sabates gegants que garanteixen a qui les porta que ningú s'acosti més del necessari.

Talla 75

Com tots les que produeix en el seu taller, aquestes sabates d'aparença estrafolària estan fetes a mà i són de pell. Les sabates són d'un número normal a la part posterior, en la qual ha de ficar el peu el client. La part excepcional ve quan s'acaben els dits, on comença una punta farcida d'un material lleuger, com la sola, que s'allarga fins a l'equivalent d'una talla 75 de peu. "Si dues persones que portessin les meves sabates es posessin l'una davant de l'altra hi hauria una separació entre elles de prop d'un metre i mig", explica Lup, que ven cada parell de "sabates de distanciament social" a uns cent euros.

Per anar pel carrer

Encara que al principi va ser fonamentalment una broma, Lup ha rebut vuit encàrrecs procedents de Romania, Anglaterra i el Canadà des que nombrosos diaris i televisions de Romania i altres països es van fer ressò de la seva iniciativa. Alguns dels seus clients li han dit que les faran servir en espectacles artístics de temàtica còmica, però d'altres asseguren que pensen portar-les pel carrer. "Em va trucar una senyora d'Anglaterra i em va dir que volia unes botes de distanciament social. Li vaig ensenyar aquestes i li vaig preguntar si eren per a una obra de teatre i em va dir que no, que el seu marit li havia dit que volia portar-les pel carrer".

Experiència en transformar-se

Després de la revolució del 1989, que va posar fi a més de quatre dècades de dictadura comunista a Romania, Lup va passar del sector públic, que fins llavors havia dominat completament l'economia romanesa, al sector privat i va començar a fer sabates per a una empresa fundada per un dels seus caps. El 2001 va ser la transformació del model de producció a l'empresa el que el va empènyer a establir-se pel seu compte.

El cap de Lup havia renunciat al procés complet de confecció de sabates a mà després d'arribar a un acord amb una empresa italiana, a la qual enviava el producte sense acabar perquè ells el rematessin a la seva fàbrica. "A mi m'agradava fer la feina com jo sabia, de manera manual, així que vaig decidir obrir el meu propi taller", explica el sabater. I d'aquesta manera va fundar AXA Magnòlia, la mateixa empresa que ara ofereix a persones de tot el món la possibilitat de mantenir a ratlla, gràcies al calçat, l'amenaça del covid-19.