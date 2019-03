La samarreta d'Aliexpress que confón l'amor amb els macarrons

No és nou, això que els missatges escrits en altres idiomes incloguin errors de tota mena. Si bé els ortogràfics són els més habituals, alguns cops passa que l'error va molt més enllà. En aquesta ocasió, que ha causat molt d'enrenou a Twitter, l'error és èpic, ja que el que pretenia ser un missatge d'amor és només l'encapçalament d'una recepta molt popular de menjar que no és ni coreana.

La samarreta en qüestió, que venen a la web de productes 'made in China' Aliexpress, porta sobre un paisatge un text que –segons explica la web– significaria "T'estimo". Un missatge que ben sovint podem trobar en moltes col·leccions de roba. El problema s'ha descobert quan una usuària que sap coreà ha traduït les lletres que hi ha impreses a la samarreta i s'ha mort de l'espant. Segons la noia, l'escriptura significa "macarrons", cosa que prova escrivint al Google imatges aquestes mateixes lletres i veient que li apareixen tot de fotos de macarrons gratinats. Sort que era una samarreta i no un tatuatge. S'imaginen portar l'espatlla dedicada als macarrons?