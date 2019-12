Aquests són els deu temes més populars a Google del 2019 a Espanya

Les eleccions generals, l'incendi de la catedral de Notre-Dame de París i la caiguda del Mur de Berlín són –per aquest ordre– els tres temes més buscats a Google a Espanya durant el 2019. Google ha donat a conèixer aquest dimecres les preguntes, termes i personatges que més han interessat als espanyols durant aquest any en el seu cercador, després de mesurar les tendències en aquests últims onze mesos (que no vol dir les cerques en termes absoluts).

Així, com cada any, la companyia nord-americana ha fet una llista dels deu termes de cerca que més han crescut el 2019 a Espanya. Lidera aquest rànquing "eleccions generals", seguit de "Notre-Dame", "la caiguda del Mur de Berlín", "eleccions municipals", "Black Friday" i "Loteria del Niño".

En el setè lloc apareix "Vox", seguit de "metro de Madrid", "listeriosi" i "casament de Sergio Ramos", que tanca el top ten. També els espanyols han utilitzat el motor de cerca per celebrar bons moments: Rafael Nadal i Wimbledon, el Mundial femení de futbol o el masculí de bàsquet, al costat de Rosalía, Joc de trons o la pel·lícula Joker, que també han sigut tendència a Google aquest 2019, segons ha informat la companyia en una nota, recollida per Efe.

Aquest any també s'ha recorregut al cercador per preguntar-nos el "què" de moltes coses, com ara què és la carn entatxonada, què vol dir VTC, CDR o Ontas. El "quan" també ha tingut la seva bona quota d'usuaris, que han preguntat a Google quan es canvia l'hora, quan comencen les rebaixes o quan juga Nadal.