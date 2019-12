'Euphoria' i Rosalía marquen les tendències de bellesa per al 2020

Les desfilades a les setmanes de la moda, les catifes vermelles i fins i tot els videoclips han sigut aquest 2019 un aparador de les tendències de bellesa que amb l'entrada de l'any nou cobraran més protagonisme i es veuran al carrer. Les reines per excel·lència de l'art de les ungles són les Kardashian, però aquest últim any Rosalía sembla haver-los pres el lloc. Amb l'auge de la seva fama, la catalana és un model a seguir pel seu estil i el nail art és un dels seus vaixells insígnia.

Una bona mostra són la quantitat de videoclips en què l'artista surt presumint de les seves ungles. En el seu senzill Aute Cuture els hi ret un clar homenatge amb els models més extravagants. Per això la decoració de les ungles en acrílic o de gel amb incrustacions de brillants, estampats o dibuixos es convertiran en veritables obres d'art els pròxims 365 dies. Pròtesis pintades i esculpides amb tota mena d'incrustacions seran normals d'ara endavant a peu de carrer.

El 'brilli brilli' es queda

Més d'una vegada el món de la bellesa i la ficció van de la mà. Això és el que ha passat amb la sèrie de la HBO Euphoria, en què el maquillatge inspirat en els anys 60 i 70 –amb purpurina, pedretes i ombres d'ulls en colors neó i metal·litzats- ha triomfat com la coca-cola. Aquest nou fenomen no només ha conquerit les firmes de luxe, com Valentino o Prada, per als seus estilismes de passarel·la, sinó que també ha arribat a les xarxes socials, on usuaris anònims comparteixen centenars d'imatges amb aquesta tendència trencadora. A més, també arran d'aquesta ficció, la purpurina ha cobrat protagonisme en els looks de les celebrities per a grans gales, tant en l'ombra d'ulls com en els mateixos llavis.

Les trenes signifiquen estil

A nivell capil·lar, les clàssiques trenes que se solien fer servir per pentinar les nenes de petites tornen com a tendència. Se n'han vist de llargues i atapeïdes amb un estil senzill i bohemi, per exemple, a la desfilada de Dior, en què les han dotat d'un cert aire càndid. Les trenes d'arrel i boxer no només són ideals per fer esport, sinó també per lluir-les en altres ocasions amb més glamur. Se n'han vist, per exemple, a la passarel·la de Paco Rabanne.

La nova vida de les celles

Les celles han tingut diferents vides. Primer la tendència les va fer cada cop més primes. Després van tornar-se gruixudes –gràcies, entre d'altres, a la model Cara Delevigne– i ara sembla que les celles despentinades –també anomenades lion mane– estan de moda gràcies a celebrities com la cantant Dua Lipa o la model Rosie Huntington-Whitehall.

Rosalía també ha jugat aquest any amb les celles. En el videoclip d'A Palé va aparèixer cellajunta com Frida Khalo i, posteriorment, es va presentar a la gala dels premis Grammy Llatins amb la mateixa aparença.