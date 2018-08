La tragèdia de dir-se Kennedy

Ho tenien tot: joventut, bellesa i diners. Eren la parella de moda. Els preferits dels paparazzis. I molta gent se’ls imaginava ocupant la Casa Blanca en un futur no gaire llunyà. Eren John Kennedy Jr. i Carolyn Bessette; el fill de JFK i la glamurosa publicista novaiorquesa, que s’havien convertit en els reis de les pàgines del paper cuixé amb la seva història d’amor passional i el seu estil modern, elegant i desenfadat. Però la joventut, la bellesa i els diners no els van servir per escapar-se de la història negra que persegueix la nissaga Kennedy, el més semblant a la reialesa que hi ha hagut als Estats Units.

La nit del 16 de juliol del 1999 a la costa est dels Estats Units hi havia tempesta. Però, tot i això, John-John, com li deien sovint, va convèncer Carolyn de pujar a la seva avioneta, amb la germana d’ella, Lauren, per anar fins a Martha’s Vineyard, un dels paratges d’estiueig preferits per la jet set dels Estats Units. Hi havia molta pluja i fortes ràfegues de vent però John-John era un apassionat del món de l’aviació i aquell dia no va saber calibrar els riscos. Hi ha qui diu que en realitat no en sabia gaire, de pilotar avions. La història del que va passar després és prou coneguda: el fill de JFK va agafar una ruta complicada i no va prendre les precaucions necessàries. I aquella decisió va acabar amb la vida dels tres ocupants de l’avioneta, els cossos dels quals van quedar atrapats a l’aparell i van ser rescatats del fons del mar per submarinistes cinc dies després de l’accident.

Com el pare i l’oncle

La mort de John-John i Carolyn va deixar en xoc els EUA. El fill de JFK moria jove i tràgicament, com el seu pare. Com el seu oncle. I gran part del país, que estava enamorat d’aquella parella, veia com s’esvaïa la seva esperança de veure’ls a la Casa Blanca.

John-John i Carolyn s’havien conegut el 1992 en un showroom de Calvin Klein, la marca per a la qual treballava Bessette. En aquell moment ell encara sortia amb l’actriu Daryl Hannah, però al cap d’un temps aquesta relació va acabar i va començar a sortir amb Bessette, amb qui es casaria el 1996 en una cerimònia blindada i ultrasecreta. El que sí que va transcendir va ser el vestit que portava ella, que va marcar un abans i un després en la història de la moda nupcial, i va confirmar que Bessette era tota una influencer molt abans que existís aquest terme. El vestit era d’una simplicitat extraordinària, com si fos de llenceria, sense cap mena d’ornament, i la va convertir en una de les núvies més elegants i sexis de la història.

Però més enllà de les revistes, hi havia una realitat més turbulenta i molts amics pròxims definien la relació com a “tempestuosa”. Passaven de l’amor a l’odi en qüestió de segons, de petonejar-se efusivament en públic a barallar-se a crits, i les tafaneries sobre suposades infidelitats, atacs de gelosia i problemes d’addiccions sempre els van perseguir. Els rumors sobre un possible divorci planaven sobre la parella aquell 16 de juliol del 1999. El que va passar dalt de l’avió no ho sabrem mai. Com tampoc sabrem si John-John hauria arribat mai a ser president del país. O si haurien continuat junts. La història d’amor d’aquells joves i la història dels EUA va quedar interrompuda una nit de tempesta que va donar ales als que deien -i diuen- que la tragèdia persegueix els Kennedy. Això fa que l’interès per la seva vida no hagi decaigut amb el temps. Llibres, articles i, ara, fins i tot una pel·lícula que prepara la cadena TLC, encara bussegen en els secrets de la mítica parella per intentar descobrir algun nou episodi sobre el que podien haver arribat a ser i mai van ser.