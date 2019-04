Ja sabem per què els vestits queden tant bé a la web (i no tant quan t'arriben a casa)

El mem d'"així és a la web i així és quan t'arriba a casa" s'ha fet molt conegut els darrers anys perquè qui més qui menys ha tingut algun disgust al comprar-se un vestit –o qualsevol altra peça de vestir– pensant que seria una meravella i descobrint quan ja és massa tard que no se t'adapta al cos i que la tela no té el caient que semblava tenir. Això és així perquè les empreses fan servir tota mena de trucs perquè la peça en qüestió sembli millor del que és. Començant per la il·luminació i seguint pel retoc fotogràfic posterior. 'A.K.A.' Photoshop.

Recentment n'ha quedat al descobert un que fan servir a la web Asos, una de les principals en comercialització de moda a Europa i al món, propietat del danès Anders Holch Povlsen, l'home més ric del seu país i també copropietari de la web de calçat Zalando. En aquesta web s'han descuidat d'esborrar uns clips grossos dels que s'utilitzen per ajuntar papers, que han causat sensació quan una compradora ho ha descobert. Aquest és el tuit on ho ha fet públic:

La noia ha rebut resposta immediata de la web, que de seguida ha esborrat amb Photoshop les voluminoses pinces. Una gestió ràpida de la marca –que feia com si no passés res tot i el ridícul–, però no gaire pulcra a jutjar pel que n'han dit altres usuaris.