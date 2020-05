Així seran les vacances dels multimilionaris en temps de coronavirus

La pandèmia canviarà aquest any el tipus de vacances de tothom. També dels ciutadans més adinerats, que estan demanant, per a quan es permetin els viatges, estades en mansions amb accés privat a la mar i zones d'aterratge d'helicòpters o avionetes privades i la prestació de serveis sense contacte amb personal extern. Masies, cortijos i finques de muntanya situades al nord d'Espanya i les illes d'Eivissa, Mallorca i Formentera estan sent ara les destinacions més sol·licitades pels que tenen la possibilitat de fer viatges de superluxe i que no tenen problemes amb gastar-se 5.000, 10.000 o 15.000 euros al dia en les seves vacances.

El fundador de l'agència de viatges de luxe The Getter Travel, el valencià Ignacio Latorre, ha explicat en una entrevista recollida per Efe que fins ara entre les destinacions per excel·lència hi havia, a banda de les illes, Madrid i Barcelona, però que amb les restriccions que ha imposat el covid-19 els milionaris volen descansar en zones apartades de les grans ciutats i amb el major grau d'intimitat possible. "Els milionaris no fan soroll", diu Latorre, però ja han començat a expressar els seus desitjos de viatjar al setembre, l'octubre o el novembre, amb l'espai aeri reobert i abans que pugui rebrotar l'epidèmia de coronavirus.

Confinats en cases llogades

Una setmana abans que el govern espanyol decretés l'estat d'alarma, cinc o sis famílies clientes d'aquesta agència de viatges es van traslladar a masies i cortijos completament modernitzats, amb espais molt més grans que el seu habitatge habitual per passar el confinament. Van mobilitzar avions privats i es van desplaçar a aquests llocs, on tenen cobertes totes les seves necessitats per part de tercers, segons explica Latorre. De fet, la seva agència, en situacions de normalitat, també atén peticions com dur a cases particulars xefs amb estrella Michelin o discjòqueis de moda per a festes privades, anar a comprar, tancar museus per a visites privades, adquirir màquines específiques per practicar esport o buscar mainaderes.

Accés directe a iots per fer excursions

The Getter Travel té una cartera de clients d'unes 50 famílies d'Espanya i d'altres països amb un gran poder adquisitiu, tots ells grans empresaris, que busquen l'anonimat. Des que es coneixen les fases de la desescalada a Espanya, l'agència de Latorre ha rebut consultes de tres famílies per "temptejar" quines propostes els ofereix per a aquest any. Per a aquests clients, la tendència que marca el coronavirus és el transport en avió privat a espais amb accés privat a la mar, on un iot els pugui recollir a peu de platja per fer excursions i en viles on el personal extern de servei tingui zero contacte amb ells.

Personal en quarantena prèviament

Per garantir la salut, explica Latorre, el personal d'aquestes cases de vacances de luxe estarà quinze dies en quarantena abans de l'arribada dels clients i es desinfectarà tot el material que entri a la casa. De fet, es preveu que aquest personal de servei eviti tota mena de contacte amb el client, que només estarà en contacte amb els seus treballadors de màxima confiança. Per exemple, els de seguretat, els pilots o les hostesses de vol amb les quals hagin volat fins al lloc. Per part dels viatgers, hauran de demostrar que estan lliures de virus. "Tot ha de ser privat, un 100% no, un 200% privat, res d'hotels, res de recepcionistes. Abans viatjaven a les suites dels hotels, ara busquen una cosa totalment privada", comenta Latorre.

A Espanya, l'estiu del 2021

Mentre els clients nacionals busquen viatjar entre el setembre i el novembre d'aquest any a les citades destinacions, en el cas dels turistes internacionals la seva demanda d'estades a Espanya s'ha retardat a l'estiu del 2021. Per a les pròximes dates, prefereixen fer vacances en llocs pròxims a la seva residència. Això els passa a uns clients americans d'aquesta agència, que s'estan plantejant no travessar l'Atlàntic i viatjar a Hawaii.

Milionaris però interessats en les ofertes

Els rics també volen aprofitar-se de la possibilitat de cancel·lar amb una setmana d'antelació sense despeses ni penalitzacions –davant de l'habitual període de 2-3 mesos– i de les ofertes de preus que propicia una campanya d'estiu "perduda". Segons The Getter Travel, els turistes busquen especialment els valors de la gastronomia –estrelles Michelin– i de la cultura –el Museu del Prado o l'Alhambra–.