Un carrer de París vol prohibir els 'instagramers'

La Rue Cremieux, ubicada al centre de París, s'ha convertit en un dels llocs més famosos per fotografiar quan es viatja a la capital francesa, segons informa Europa Press. Les cases de dues plantes pintades amb tons pastels i una calçada de vianants empedrada formen la combinació perfecta per als usuaris d'Instagram. De fet, hi ha més de 31.000 fotografies etiquetades amb el hashtag #ruecremieux .

Davant l'afluència de turistes, l'Associació de Veïns de la Rue Cremieux ha reclamat a l'alcalde del dotzè districte de París que instal·li una porta als accessos del carrer per restringir-hi l'entrada a les hores amb més visitants i preservar així la intimitat dels seus habitants. Concretament, durant els caps de setmana, al carrer es poden arribar a congregar dues-centes persones. "Les molèsties són constants. Per exemple, estem dinant i al davant tenim desenes de persones fent-se fotos, o músics que s'estan dues hores per gravar un vídeo. El pitjor són els comiats de solter, que poden estar fent soroll durant més d'una hora. És esgotador", ha explicat un veí en una entrevista per l'emissora francesa Radio Info.

Els colors pastel de les cases atrauen 'instagramers' i gent que hi va a fer fotografies de casaments, videoclips de música, comiats de solters o vídeos de ioga. Segons Europa Press, molts visitants obstrueixen la via i les portes de les cases, fet que ha causat que es col·loquessin cintes a les entrades d'alguns habitatges.

El compte d'Instagram Club Crémieux, que té més de 10 mil seguidors, penja fotografies i vídeos de les activitats no desitjades que es fan al carrer. Gent estirada a terra, turistes recolzant-se a les portes i finestres dels veïns o gent sense pantalons són algunes de les imatges publicades per aquest usuari d'Instagram.

La Rue Cremieux es va construir a finals del s. XIX. Era un carrer destinat a albergar els obrers de la construcció, i originalment tenia un aspecte industrial, amb edificis grisos. Després de convertir-se en un carrer públic, l'any 1969, a la dècada dels anys 90 un veí va decidir pintar la façana de casa seva de color groc. De mica en mica, els edificis de color pedra van anar canviant als actuals colors pastels: groc, rosa, blau i taronja.