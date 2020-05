Un vestit de Kim Kardashian fet amb cinta d'embalar que rep l'aplaudiment de Thierry Mugler

La dissenyadora Laura Ro va penjar al seu compte d'Instagram (@bluetoothgirl) una imatge dividida en dues meitats. A l'esquerra hi apareixia l'estrella televisiva Kim Kardashian –amb 168 milions de seguidors a la xarxa social–; a la dreta, ella, una jove dissenyadora canària, que també fa d'estilista personal de la cantant de trap La Zowi, entre altres treballs. A una banda i a l'altra de la imatge hi apareixia el mateix vestit. Bé, pràcticament el mateix vestit.

"Déu meu, això és increïble! És la perfecció!", va ser el comentari que Kardashian va deixar sota la foto del collage que havia penjat Ro. "Enhorabona", va afegir al cap d'una estona el dissenyador francès Thierry Mugler, autor del vestit que Kardashian lluïa a la foto i que la jove canària va recrear a casa seva amb alguns recursos menys. Laura Ro va revelar amb aquelles dues fotos al gran públic el minuciós treball que li va donar vida durant les setmanes de confinament. Per distreure's va decidir recrear l'icònic vestit d'efecte mullat que Mugler va dissenyar per a Kardashian per a la Met Gala de l'any passat.

La Met Gala, l'esdeveniment del món de la moda més important de l'any –que reuneix cada any els personatges més famosos del planeta al Museu Metropolità d'Art de Nova York–, es va cancel·lar aquest 2020 per la pandèmia del coronavirus, però es va traslladar, en certa manera, a les xarxes socials. Va ser llavors quan l'actor nord-americà Billy Porter –un dels més atrevits d'aquella apassionant catifa vermella any rere any– va desafiar per xarxes el gran públic. Els va demanar recrear la imatge dels famosos que han passat per la gala en passades edicions. Va ser llavors també que Laura Ro, nascuda a Santa Cruz de Tenerife el 1993, va decidir que dedicaria les seves setmanes de clausura a reproduir aquella creació de Mugler –el seu dissenyador predilecte– per a Kardashian, tal com ha explicat ella en una entrevista amb Efe.

Laura Ro va recórrer a materials casolans, com vidres sobrants d'un vestit anterior, fil de pescar, cola de silicona o cinta d'embalar, per recrear la seva obra. Ro es va adonar que la cinta d'embalar tenia la mateixa lluentor i el mateix color que el vestit original, i que el fil de pescar li assegurava la transparència ideal perquè els cristalls creessin una forma de cascada d'aigua. El procés, explica, el va anar improvisant sobre la marxa. Els resultats no han deixat indiferents els seguidors de l'estrella mediàtica ni tampoc el dissenyador.