Cinc botigues per ser el millor amic invisible del Nadal

Ha arribat aquella època de l'any. Sí. Toca visitar botigues de tot tipus, establiments que agradin els pares, els fills, els sogres, els nebots i els avis. A vegades sembla una missió impossible. Però no ho és. Us proposem un recorregut per cinc botigues de Barcelona que a nosaltres ens encanten però que agraden a tothom i que us poden ajudar a ser el millor amic invisible d'aquestes festes.

Be The Store: podeu anar a la botiga que tenen al carrer Bonavista, a tocar dels Jardinets de Gràcia, o la Diagonal, ben a prop de Francesc Macià. Tant és. A totes dues hi trobareu articles de totes les branques del disseny, endreçats i exposats amb gust i senzillesa. Hi ha peces de roba, complements, papereria, llibres, joguines... En aquestes botigues s'hi poden trobar tresors amagats, peces útils per al dia a dia o objectes únics i, esclar, les motxilles que porta tota la ciutat. Un lloc ideal per trobar un bon regal per a aquestes festes.

Carrer Bonavista, 7 / Avinguda Diagonal, 606. Barcelona

Chandal: aquesta botiga de disseny d'aires retro fa temps que es va mudar del Raval al Born. Ara a l'espai que tenen l'oferta ha crescut. Hi segueixen tenint un ampli assortit de càmeres polaroid i rodets per als amants de la fotografia analògica, però també hi ha objectes de decoració per a la llar, roba i complements (amb alguna picada d'ullet nostàlgica sempre benvinguda), llibres i joguines per als més petits i objectes de papereria.

Carrer d'en Tantarantana, 16. Barcelona



Fantastik: el lloc ideal per als amants de l'exotisme 'kitsch'. Aquesta botiga de decoració està plena d'objectes vinguts d'altres llocs del món –hi podeu trobar pòsters de l'Índia, hules mexicans i nines del Japó– amb la voluntat de mostrar el barroquisme que impregna la quotidianitat d'arreu del món. Així, hi podeu descobrir vaixelles de l'àvia amb decoracions florals, amulets excèntrics, objectes per a la llar i tresors 'vintage' com el Papier d'Armenie, una relíquia del segle XIX, per aromatitzar espais.



Carrer Joaquim Costa, 62. Barcelona



Muji: si llegint el paràgraf anterior us han agafat tots els mals perquè sou ambaixadors de la discreció, amants dels tons llisos, només tolereu els estampats de ratlles i fugiu dels locals on impera l''horror vacui', no patiu. El vostre lloc és probablement la nova –i immensa– botiga que Muji ha obert al passeig de Gràcia. En 1.500 m2, la marca japonesa hi té tot tipus de productes en què l'elegància, el minimalisme i la discreció són una bandera: col·leccions de moda femenina, masculina i infantil, productes de bellesa, mobiliari, cuina, estris per a la llar, papereria, articles de viatge i menjar...

Passeig de Gràcia, 21. Barcelona

Jaime Beriestain

Més que una botiga això és un espai creatiu que l'interiorista Jaime Beriestain va concebre com una extensió de casa seva. Al bell mig de l’Eixample, la botiga té més de 500 m2, en els quals hi ha un bar restaurant, una botiga de mobles i objectes decoratius i una floristeria. Tot el que hi ha dins d'aquest espai té el segell personal d'aquest creador xilè, ja sigui perquè són creacions seves o perquè les ha triat personalment per a la seva botiga.



Carrer de Pau Claris, 167. Barcelona