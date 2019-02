La cosmètica unisex revoluciona el món del maquillatge

La tendència 'agender', o sigui sense gènere, està conquerint cada cop més espais que fa uns anys haurien estat impossibles de conquerir. Lavabos, roba i ara també el món de la cosmètica s'han rendit a aquest corrent cada cop més demanat pels ciutadans.

Els canvis dins la indústria del maquillatge han estat pocs i lents, però últimament un dels més destacats va ser la creació de maquillatge per als diversos colors de pell de les persones. Ara, algunes marques han volgut anar més enllà i trencar rols de gènere, i per això han creat maquillatge destinat a l'home. Ho vam veure fa uns mesos quan Chanel va llançar la seva línia de cosmètica 'Boy by Chanel' pensada per a ells. O altres firmes de luxe com Tom Ford o Marc Jacobs, que també van reivindicar damunt la passarel·la que l'atenció al rostre no té gènere.

Ara, algunes conegudes marques de cosmètica han fet un pas més. Celine, Givenchy i Gucci han anunciat que aposten pel maquillatge unisex, tal com informa el diari britànic 'The Independent'. Celine i Gucci ja han introduït a les seves desfilades aquesta tendència i Givenchy ha llançat aquesta setmana una línia de productes de maquillatge unisex anomenada Mister, en què destaquen els productes bàsics. En aquesta col·lecció hi ha antiulleres i 'sticks' per tapar les imperfeccions amb colors neutres. Productes pensats per a ells i per a elles.