Set marques de vambes que no es coneixen prou (per a desgràcia de tots)

El dia que Carolina de Mònaco es va presentar al Ball de la Rosa de Mònaco amb vambes ens va donar permís a tots plegats per anar amb un calçat així on ens vingui de gust. Una benedicció que mai li agrairem prou a la filla de Grace Kelly i que suposa el gest més gran que un 'royal' ha tingut mai amb el poble. Des d'aquella data, a l'abril en va fer cinc anys, la gent ha començat a posar-se vambes per anar a tot arreu, cosa que seria encara millor si aquestes fossin escollides amb una mica més d'atenció.

Quin és el problema de l'eclosió de les vambes? Que la gent es compra les que tota la vida ha vist a la tele, a les revistes o a Instagram i oblida que hi ha una infinitat de firmes que produeixen amb més ètica que les grans multinacionals: perquè contaminen molt menys, perquè paguen els impostos aquí, perquè es dissenyen aquí, perquè es produeixen aquí o perquè s'estalvien la contaminació del transport. A més, moltes d'aquestes firmes tenen una especial consciència ecològica amb la selecció de materials reciclats i tenen un especial respecte per als animals, ja que algunes són –parcialment o del tot– veganes. Ah, i el mite que són més cares que les grans firmes comercials és això: un mite! Aquestes són algunes de les firmes més destacades:

Sense Mesura

Amb l''slow design' i l'economia circular com a bases del seu projecte, aquesta empresa alacantina de nom català fabrica amb sensibilitat i sostenibilitat unes vambes que no per això deixen de ser atractives ni originals. Tanta és la seva conscienciació ecològica que afecta els seus dissenys, que tenen línies més aviat atemporals per tal que siguin més duradors estèticament i no afavoreixin el consumisme, cosa que fan moltes firmes quan treuen vuit col·leccions a l'any.

Del seu mètode de producció respectuós mediambientalment en destaquen diversos processos. El primer, que es fabriquen a Elx i no a l'Àsia, amb tot l'impacte ecològic –sobretot amb el transport– i social que això implica. El segon, que utilitzen un teixit anomenatRecover R.Pet que procedeix al 100%del reciclatged'ampollesde plàstic i que, amb el seu ús, redueix la nostradependènciadel petrolii ofereix unaalternativacíclica a aquestresidu. En tercer lloc, resulta interessant també com s'enfronten al tradicionalment contaminant procés de curtició de la pell que forma part d'alguns models. En el seu cas fan un procés lliure de crom que redueix molt la contaminació que es genera en el procés de producció i, a més, fan que la sabata sigui més altament biodegradable quan acabi la seva vida útil.

Estèticament, la firma opta pel colorisme a través de peces llises i altres d'estampades. Entre els elements més identificatius de la firma hi ha les soles bicolors. De les diferents línies que ofereixen, les Zulu són veganes.

Beatriz Furest

Arquitectura catalana, pell italiana i molt de 'know how' és el que té la marca de Beatriz i Carlota Furest, nebodes de la casa de moda barcelonina que tan conegut ha fet aquest cognom. Molt basada en l'estil de carrer, la firma ha aconseguit que les seves vambes siguin les que millor barregen l'elegància necessària per portar-ne a tot arreu i la comoditat que tant reclama el consumidor avui dia.

La firma només fa servir pell provinent de boví o oví de la indústria alimentària i, a més, la tenyeix amb un procés natural que resulta menys contaminant. El procés de fabricació té lloc a Barcelona de manera completament artesanal. Tot i que també fan sabates, les seves vambes han aconseguit un gran èxit. Tant que en l'última col·lecció no van arribar ni a les rebaixes. Fan altres accessoris amb pell, però, com les vambes, només són per a dona.

Glent Shoes

Un gran favor que també podem fer al planeta es comprar-nos unes vambes que realment ens siguin còmodes i no hàgim de descartar perquè ens fan mal quan caminem o per qualsevol altre motiu. Aquest és el punt de partida de Glent Shoes, una marca de calçat nascuda el 2014 que fa cada parell a mida de cada comprador. Tant amb sabates com amb vambes, prenen les mides 'in situ' al client a través d'una tecnologia 3D, inventarien les seves mides, les guarden per a pròximes comandes i li fan a mà un calçat d'alta qualitat amb la tècnica de cosit de Goodyear, que assegura una llarga durabilitat.



La firma, que fa sabates des de la talla 37 fins a la 52 en sis amplades possibles per cada talla, té un simulador a la seva web de com podrien quedar les sabates que vol el client, ja que pel fet de fer-se a mida i sota encàrrec no només afecten la forma sinó també tot l'estil, que decideix unilateralment el comprador. La fabricació té lloc a Almansa (Albacete) i a Galícia, on utilitzen les selectes pells que la firma importa de França i Itàlia, principalment. La línia de vambes d'aquesta marca, que té per ara la seva única seu a Madrid, se centra en les sabates esportives formals, que tant es poden portar amb vestit com amb texans. La firma també té una línia que no es fa a mida i que té la mateixa qualitat.

The Rice Co

Tampoc es queden enrere amb originalitat ni ètica de producció a The Rice Co. Des del 2013 aquesta empresa, fundada pels catalans Mario Gutiérrez i Pepe Quintero, produeix calçat confortable i 'casual' que distribueix arreu de 12 països, entre els quals hi ha el Japó, Luxemburg o el Regne Unit. La marca, que dissenya aquí i produeix a la Rioja i a Alacant, va començar amb una revisió de les típiques sabatilles càmping, "que feia entre 30 i 40 anys que estaven oblidades", tal com ells expliquen. Amb acabats millors, colors nous i una plantilla que les fes més còmodes, aquelles sabatilles van ser la base de la quinzena de models que ofereixen actualment a la seva botiga de Gràcia i a la seva web.

Botes d'inspiració alpina 'vintage', sabatilles sobre sola d'espart i una nova revisió de les de càmping sobre sola de vamba són les que completen el ventall que ofereix la marca. Tot i això, entre les seves prioritats d'ara mateix hi ha les que han llançat a través de la plataforma Kickstarter, unes vambes fabricades amb set ampolles de plàstic i teixit reutilitzat. Tot i això, l'ecologia no és res nou per a aquests dos emprenedors, que utilitzen sempre cotó orgànic i que presenten un 90% dels seus models com a vegans.

Vacant Shoes

Quan la publicitària valenciana Mar Sánchez va decidir fer el pas al món de la moda va decidir fer-ho allunyant-se de les tendències habituals de les firmes de calçat. En una terra on abunda aquesta indústria, Sánchez va decidir produir unes vambes que fugissin de cenyir-se a la tendència constant que ens intenta obligar a comprar periòdicament articles nous encara que els altres no siguin vells. També volia fugir d'una producció dual basada en els estereotips de gènere. La solució a aquests dos objectius va ser el 'normcore', que ha desembocat en una col·lecció de sabatilles llises amb colors bàsics que es converteixen en un fons d'armari robust i útil tant per a homes com per a dones, ja que tots els models estan disponibles des de la talla 36 fins a la 45.



Amb l'ajuda dels valencians Estudio Savage, que ocupen la direcció creativa, la firma ha invertit grans esforços en tenir una sola ergonòmica de disseny propi que té la comoditat com a prioritat. Pel que fa els teixits, utilitzen el serratge; per a les soles, el cautxú, i en les tonalitats, 'pantones' específics que qualifiquen d'innovadors. El que resulta evident és la versatilitat i l'atemporalitat d'aquesta firma de producció artesanal i acabats irregulars, que té en els bàsics de finals dels anys seixanta i dels anys 70 la seva font d'inspiració.

Duuo Barcelona

La firma catalana Duuo dissenya a Barcelona l'extensa gamma de vambes que es poden comprar a la seva web. Calçat tant per a home com per a dona que majoritàriament trien elles, tal com expliquen des de la marca. També destaca la seva col·lecció infantil, que resulta imprescindible per treure els nens del món infantilitzat on habitualment se'ls ubica des del punt de vista estètic.

Duuo, germana petita de Munich, s'ha decidit a ser completament vegana i sostenible a partir d'aquest setembre. Per això, a l'abril van començar un 'kickstarter' que els permetrà capitalitzar-se per fer aquesta conversió, que té en els materials reciclats i sostenibles el seu horitzó immediat. De moment, ja han fet alguns passos. Per exemple, incorporant el plàstic PET reciclat en la col·lecció d'aquest estiu. La firma, fundada fa al voltant de cinc anys, que abandonarà la goma EVA al setembre i la canviarà per soles reciclades, fabrica a l'Anoia i també a Tunísia, on disposen d'una fabrica pròpia.

Flamingo's Life

La marca Flamingo's Life va néixer a Alacant de la mà d'un pare dos fills i un amic d'aquests. Era llavors una firma especialitzada en sandàlies, un projecte que va quedar enrere per obrir-se al món de les vambes perquè van decidir convertir-se en una "marca transcendent". Des d'aleshores, els fundadors han viscut tota mena d'alts i baixos, que no els han aturat fins a arribar on volien: "la transparència total". Un punt de partida que els va fer abandonar la Xina i el Vietnam, on produïen al principi, però que van desestimar perquè tot i que "els preus i les qualitats eren bons" no garantien la procedència dels materials. És a dir: sense traçabilitat no hi podia haver garantia que aquells materials fossin respectuosos amb el medi ambient i amb els seus valors empresarials.

Un cop passada aquesta etapa, han emprès un camí que va culminar el 8 d'abril, quan van llançar la primera col·lecció íntegrament fabricada a Elx. També és 100% vegana i amb soles de cautxú fetes de material reciclat i cautxú natural conglomerat com el silici. Les peces de sobre d'aquestes vambes estan fetes de cotó orgànic o de plàstic reciclat d'ampolles llançades a la brossa. De fet, Flamingo's és la primera marca espanyola que va fer vambes fabricades al 100% amb ampolles de plàstic reciclades.

La firma, que preveu ingressar aquest 2019 un milió i mig d'euros, ha viscut un auge els últims temps gràcies a la venda en línia, que duen a terme a través de diverses webs, principalment la seva. Tal com expliquen a la seva web, per cada vamba venuda planten cinc arbres. També col·laboren amb l'ONG de neteja marina Waste Free Oceans.