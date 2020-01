8 imprescindibles de la Setmana de la Moda de Milà

Els quatre dies de la setmana de la Moda de Milà han passat com una exhalació. Gràcies a aquesta passarel·la, les millors firmes de moda masculina del món ens han permès començar l'any sabent què ens espera als homes estilísticament els mesos vinents, ja que d'aquí en sortirà la inspiració per a moltes firmes més econòmiques que aviat posaran al mercat creacions ben similars. S'hi ha vist moda per a tots els gustos. Això sí, una cosa ha quedat clara: la informalitat imperant els últims anys sembla que està de retirada. I la discreció també. A continuació algunes de les peces més icòniques que s'hi han pogut veure:

Els ponxos d'Etro

Kean Etro hi ha presentat una col·lecció per a l'hivern vinent totalment inspirada en peces vintage enmig d'una passarel·la ambientada en una antiga mansió plena de quadres d'avantpassats i records de família. Torna el look burgès –per no dir pijo– dels noranta, també per a aquesta firma. Entre les peces més repetides de la col·lecció hi va haver jaquetes de quadres combinades amb camises de seda, pantalons de pinces i botes altes de cuir i vestits jaqueta de vellut. L'element més icònic presentat i que més els diferencia de la resta, però, són les mantes fetes servir com a capes i els ponxos acabats amb serrell per portar a sobre l'americana. Jon Kortajarena va presentar una d'aquestes peces, bona mostra de la fe que hi ha posat la firma.

Les ulleres d'Emporio Armani

El cervell del veterà Giorgio Armani no para i ha presentat col·lecció per a dues de les seves divisions durant aquesta setmana de la moda. Per a una i per a l'altra es van poder veure unes ulleres de sol que evidencien la pàtina futurista que el de Piacenza ha volgut donar a les ulleres de sol petites i dels 90 que tant lloc ocupen a Instagram mitjançant artistes com Maluma o Bad Bunny, que no se les treuen.

La fixació més gran d'Emporio Armani –sempre més juvenil que no Giorgio Armani– per a la tardor i hivern que ve són les peces encoixinades de plomes, que el dissenyador porta a totes les seves formes, fins i tot les més inusuals. Per exemple, s'atreveix amb armilles amb tons vermells i blaus sobre fons negre, maxijaquetes fins als peus o també bufandes i abrics. Les més refinades son les que va mostrar en format gavardina i estampades amb pota de gall. El creador va fer un clar pas endavant en la utilització de teles reciclades, cosa que va deixar escrita en algunes peces.

Els abrics de Prada

Prada proposa a l'home per a l'hivern vinent grans abrics que són alhora curts i voluminosos gràcies a les seves muscleres. A banda de la seva potent volumetria, aquests abrics de només dos botons destaquen pels seu colors, que trenquen amb els tons grisos dels vestits clàssics que van abundar sobre la passarel·la. Les botes d'aigua per sobre de pantalons es van mostrar també repetidament en la presentació de Prada, que va tenir les sabatilles esportives com a grans aliades.

De Prada també destaca la seva aposta per les armilles obertes i també per d'altres tancades, en format pullover. Es tracta d'una peça que feia temps que estava en un segon pla per a l'home i que ara recupera vigor gràcies als dibuixos que hi ha estampat Miuccia Prada, que acaba d'incorporar el seu fill gran a la companyia per pilotar-ne la transformació.

Els cinturons de Dolce&Gabbana

La col·lecció de l'eterna parella de la moda italiana per a l'hivern 2020-2021 s'inspira en els treballs físics i, com cada any, en Sicília. Sota aquest paradigma prescriuen jaquetes i abrics de borreguet en negre i marró o pantalons i granotes en llana, alpaca o pell d'ovella. Tot i això, el més icònic de la seva desfilada van ser alguns complements com cinturons complexos en tons marrons amb tota mena de compartiments penjant. Tenir treballadors manuals com a punt de partida els va fer proposar pantalons grans i amb butxaques d'esperit utilitari i jerseis que reivindiquen clarament tot allò fet a mà.

Els pantalons de Dsquared2

Els bessons Caten segueixen de celebració amb la seva nova col·lecció. La seva firma, Dsquared2, fa 25 anys enguany i això els ha portat a revisitar els seus arxius d'una forma completament desacomplexada. Nascuts al Canadà, tenen un marcat esperit muntanyenc i del bosc que aquí ha arribat en cascada, però que han volgut compensar amb tocs de contemporaneïtat. Aquestes espurnes de segle XXI s'han pogut veure perfectament en els seus pantalons verd botella, cenyits, alts de cintura, acampanats i brillants. S'ha acabat l'era del pantaló de tub, tal com a Fluor vam explicar recentment.

Les granotes de Ferragamo

Per a la primera col·lecció de la dècada, els dissenyadors Guillaume Meilland i Paul Andrew explicaven que volien deconstruir els homes alpha per repensar com es podrien vestir d'ara endavant. D'aquest experiment, que es basava en sis arquetips d'home –empresari, motorista, pilot, mariner, soldat i surfista– van idear per a Salvatore Ferragamo una col·lecció que va tenir entre les seves peces amb més vida pròpia la granota texana. L'esperit inconformista de la firma florentina va redissenyar aquesta peça tradicionalment obrera gràcies a incorporar-li un coll de camisa, un acabat texà fosc sense desgastar, un cinturó prim de fàbrica i uns pantalons amb la línia central marcada al camal. Tons safari, negres i blaus van ser els més vistos de la col·lecció. Teles clàssiques com el tweed, pana i fins i tot jerseis de caixmir van ser contrapunts a aquesta picada d'ullet al món del treball físic.