El dissenyador de Lady Gaga, Rosalía i Aitana té regals de Nadal per a tu

De l'escola de disseny LCI de Barcelona en surten cada any noves fornades de dissenyadors. Aquest any l’escola torna a reunir-los en un mercat nadalenc en què es podran comprar els productes d’aquests creadors únics. Un d'ells és Domingo Rodriguez –Dominnico–, la "promesa alacantina" com se l'anomena, perquè amb els seus dissenys ha enamorat ni més ni menys que la cantant i actriu Lady Gaga, les models Gigi i Bella Hadid, i les cantants Rosalía i Aitana, que s'han posat recentment les seves creacions lluents i coloristes. Si voleu un vestit de diva per a les festes, aquí el trobareu segur.

La cita serà el dimecres 12 de desembre. Al llarg de tot el dia, l’àgora de l’edifici es convertirà en un espai d’exhibició artística. A més de Dominnico hi haurà Manuel Bolaño, un dissenyador amb esperit d'artesà i amb creacions molt preciosistes que, després d'haver dissenyat per a Mango, ara dirigeix la seva firma i és un dels fidels a la 080 Barcelona Fashion, sense oblidar que ha rebut uns quants premis de la indústria de la moda.

També hi haurà dissenyadors com Adrià Machado, Barbara Mgm i Anastasia Stepanenko, debutants destacats en la moda.

Aquest Christmas Market també dedicarà un espai a la solidaritat: s'hi vendran llibres els beneficis dels quals aniran destinats a la fundació de l’escola LCI, per promoure l'alfabetització infantil i l’educació de les persones més vulnerables als països emergents.