L'art té moltes formes i aquí t'ho demostrem

Des d'aquest divendres 14 se celebra el Design Market del FAD, és a dir, la plataforma de foment de les arts i el disseny que reuneix petits i grans creadors de diferents àmbits. El FAD porta actiu des del 1903, i aquesta edició torna a exhibir les obres d'artistes independents que són a l'avantguarda del disseny de Barcelona. Joieria, roba, interiorisme, il·luminació... i moltes més àrees exhibiran peces úniques aquest cap de setmana. Parlem amb tres marques per conèixer la seva història i el seu producte.

El boom de la ceràmica, ADARBAKAR

Imma Garmendia, fotògrafa i ara ceramista, va iniciar un projecte amb un nom que no podia reflectir millor la forma del seu treball. La paraula 'adarbakar', d'origen basc, vol dir 'branca única', i Garmendia diu que mostra la seva manera de treballar. El seu producte, afirma, "és ceràmica utilitària: gots, bols, enciameres, entre moltes altres peces per al dia a dia". Però què fa que gots, bols i enciameres cridin tant l'atenció? Els seus dissenys parlen de poesia i són un reflex de la naturalesa. Imma Garmendia, l'autora, afirma que "al mercat es poden trobar ceràmiques geomètricament més boniques o menys", però que enlloc trobarem un binomi, o més ben dit, un trinomi com és "reunir l'art de la fotografia i la poesia en una peça de ceràmica única". El seu objectiu, però, no és fer peces perfectes sinó, com diu, "creacions imperfectes com ho és la naturalesa", màxima inspiració per a ella.

Que la ceràmica no té demanda al país o que IKEA té el monopoli de peces utilitaristes boniques i més barates són mites que Imma Garmendia ha demostrat que no són més que això, mites. L'autora imaginava que a París o Amsterdam valorarien molt més un bol de ceràmica de 30 euros que aquí, però s'equivocava. En tan sols dos anys ADARBAKAR ha tingut una rebuda càlida i sorprenent a Catalunya: les botigues li obren les portes i el públic local mostra gran interès per les seves peces. Té un taller a Barcelona on ven la ceràmica –i també ho fa online– i col·labora amb diverses botigues d'arreu del país. Aquest és el primer any que exhibirà els seus productes al Design Market del FAD. Tot és nou i desconeix com serà o què li proporcionarà, així que de moment es manté a l'aguait.

Una peça per a totes les edats, CARLOTAOMS

Aquest és el nom artístic de dues dissenyadores de moda –Elisabet Carlota i Elisenda Oms– que aposten per peces de roba sostenible, productes de quilòmetre zero i adaptats a l'evolució del cos de la dona. En un inici van centrar l'estratègia del seu producte en la part més visual: participant en diverses edicions de la 080, de la qual van guanyar dues edicions. Però Carlotaoms va baixar de la passarel·la per fer un canvi de paradigma de la marca. "Hem passat de fer peces de roba més comercials a centrar-nos en peces que encaixin en la morfologia del cos de la dona al llarg dels anys", diu una de les dissenyadores. El seu objectiu és que, "a partir d'un sol patró, un model encaixi tant en el cos d'una dona de trenta anys com en el d'una de setanta". Per fer-ho, darrere de cada patró de disseny hi ha un estudi profund sobre el cos de la dona. Aquest estudi el combinen amb productes de quilòmetre zero, treballant amb una comunitat proveïdors locals i gent de confecció artesanal que aposta per l’economia local.

El vincle amb el FAD el tenen des de l’interior. Participen en la junta del MODA FAD, exclusivament per dissenys de vestir, on potencien projectes que surtin de les fronteres. També tenen experiència com a jurat en anteriors edicions. Creuen que, per als més nous, és un lloc ideal per comunicar els seus productes però que funciona per a tothom. “El FAD funciona tant per a dissenyadors emergents com per a aquells amb més trajectòria”, com és el seu cas. “L’associació de moda permet la interacció entre els nous i els més antics, permet coneixe'ns i crear estratègies conjuntes, a més de trobar públic nou”.

Dissenys minimalistes i personalitzables, SOM

L'objectiu d'aquesta marca és oferir productes senzills i pràctics per al dia a dia de tothom. També, però, crear objectes que marquin la diferència, que siguin estèticament atractius i siguin peces úniques. SOM és la idea de dos dissenyadors, David Grifols i David Rosselló, amb inquietuds per crear productes propis que feia temps que els rondava pel cap. SOM i el seu llum anomenat JAL, producte principal de la marca, són el resultat d'un exitós 'crowdfunding' fet per produir artesanalment el seu producte. Des d'aquí, en tan sols un any el seu disseny ha guanyat premis europeus dins la categoria d'il·luminació i disseny. "El JAL té un disseny únic i una tècnica complexa: és un joc entre la gravetat i la forma del vidre", diu un dels dissenyadors.

El seu producte pretén ser un objecte elegant, minimalista i apte per ser personalitzat al gust de cadascú. No els val que sigui simplement estètic, sinó que aporti el que, des del punt de vista dels creadors, falta al mercat. Alhora, busquen que sigui un objecte pràctic per al nostre dia a dia, per això, pretenen ampliar els seus dissenys a tota mena de producte per a la llar. Només fa un any que SOM existeix, i aquest és el primer any que participen en el Design Market del FAD. Els artistes troben necessari experimentar amb aquest tipus de plataformes perquè ofereixen l'oportunitat d'exhibir i fer difusió sobre el seu disseny. "Donar a conèixer la marca i tenir el primer contacte amb les botigues més enllà de vendre són les seves intencions", afirma David Grifols.