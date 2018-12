Us proposem cinc regals sostenibles per fer aquest Nadal

Després d'haver-vos explicat algunes de les nostres botigues preferides per comprar regals aquest Nadal, ens hem proposat ajudar-vos a trobar el detall perfecte per a aquestes festes amb un denominador comú: que sigui sostenible. Joguines de fusta, peces de roba ecològica, sabates veganes o cosmètica natural... Hem rastrejat la xarxa per buscar-hi els regals més ecològics d'aquest Nadal i els hem trobat.

Aquí teniu la nostra selecció:

Ecoalf

Aquesta firma de roba sostenible ha fet de les escombraries la seva bandera i és que tota la roba que venen està feta a partir de brossa reciclada. Ningú ho diria, veient les seves jaquetes, les dessuadores o les bosses, elegants, minimalistes i amb molt de gust. Des de les xarxes socials fan molta feina per conscienciar els consumidors sobre la importància dels petits gestos, incidint en la idea que tots podem posar el nostre gra de sorra per millorar el planeta. Aquest Nadal en teniu una oportunitat. L'empresa acaba d'anunciar que obrirà botiga a L'Illa Diagonal, segons va anunciar moda.es, però mentrestant es pot comprar online.

Freshly Cosmetics

La cosmètica ecològica és una de les tendències més potents en el sector de la bellesa. Cada cop són més les persones que busquen productes naturals per tractar la pell o els cabells o dedicar-se tractaments de bellesa. I en aquest sector la marca catalana Freshly Cosmetics, fundada per tres joves de Reus fa quasi tres anys, és una de les que han crescut més. Amb una gamma de productes en què destaquen cremes hidratants i sèrums facials, tots a base de productes naturals, s'han fet un forat al mercat per uns preus decents en un sector on no tots ho són.

Mireia Playà

Aquesta firma de sabates va néixer a Barcelona el 2016 amb una premissa molt clara: no utilitzar cap producte d'origen animal. Les sabates veganes d'aquesta dissenyadora estan fetes amb materials alternatius a la pell com les fibres sintètiques i sorgeixen de la tradició familiar de Playà, filla de sabater, que dissenya unes peces amb molta personalitat i un estil marcat. Ara que fins i tot grans firmes com Adidas han començat a fer sabatilles veganes, és bo saber que els dissenyadors d'aquí fa temps que han fet aquesta aposta.

El Nan Casteller

Les joguines de fusta són sempre una molt bona opció per als petits de la casa. Evitem els plàstics, apostem per un material natural, molt resistent i sostenible que, sense sorolls ni estridències, permet als nens i nenes un joc molt creatiu, que creix amb ells. A Fluor ens agraden totes les joguines de fusta, i entre aquestes les del Nan Casteller, un joc de construcció lliure i creatiu, amb diferents opcions, que es poden combinar, i preus.

L'Estoc

Si sou dels que no us fa por regalar un moble (gran o petit, no cal patir) L'Estoc és una bona opció. Aquesta empresa catalana fabrica mobles només amb materials reciclats o de mobles en desús. Una aposta clara per la sostenibilitat. A més, donen feina a persones amb discapacitat intel·lectual, que participen en el procés de creació de les peces úniques d'aquesta marca. Tenen el taller al Poblenou de Barcelona.