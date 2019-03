Les dones, a la conquesta de la moda

El món de la moda ha estat, tradicionalment, dirigit per homes. Fins i tot les marques pensades només per a dones han estat gestionades durant anys en masculí. Però la tendència ha començat a canviar i des de fa un temps les dissenyadores han agafat les regnes d'algunes de les marques més icòniques del sector o han creat les seves pròpies firmes. L'última en arribar al club és Virginie Vard, mà dreta durant anys de Karl Lagerfeld a Chanel que, després de la seva mort, assumeix la direcció creativa de la marca. Fem una radiografia de la feminització del 'fashion bussiness' a través de sis noms potents:

Virginie Vard

La mà dreta del recentment desaparegut Karl Lagerfeld ha dedicat la seva vida laboral a Chanel. Vard va entrar a treballar a la marca francesa el 1987 com a becària, només quatre anys després que el kàiser, i al llarg dels anys va acabar convertint-se en la seva mà dreta, una figura fonamental en l'evolució i l'èxit de la marca en els últims anys. Vard assumirà ara el relleu de Lagerfeld, una evolució natural després de treballar tants anys plegats que el president de Chanel, Bruno Pavlovsky va resumir amb aquestes paraules: "El millor tribut que li podem fer és seguir el camí que va traçar continuant, com ell deia, abraçant el present i inventant el futur. Amb ella, el llegat de Gabrielle [Coco Chanel] i Karl [Lagerfeld] seguirà viu".

Mariagrazia Chiuri

És la primera dona al capdavant de la 'maison' Dior en tota la seva història. Abans d'aterrar a la mítica marca francesa va revolucionar Valentino juntament amb Pier Paolo Piccioli, amb qui van crear un duet artístic d'alt nivell. El 2016 la van cridar de Dior quan Raf Simmons va marxar i ella va decidir acceptar el repte, malgrat la complexitat de ser directora creativa d'aquest gegant de la moda. En els anys que porta al capdavant de la marca ha imposat un estil romàntic que no està renyit amb l'esport i ha omplert la passarel·la de missatges feministes. Es nota, i molt, que ara mana una dona.

Clare Waight Keller

El seu nom es va fer mundialment famós quan es va saber que era ella, actualment directora creativa de Givenchy, l'escollida per fer el vestit de núvia de Meghan Markle. Igual que Mariagrazia Chiuri, és la primera dona al capdavant de la marca francesa en tota la seva història, però això no la intimida. Ha imposat el seu estil minimalista, senzill i elegant i ja té legions de fans. Abans de Givenchy havia estat a Chloé i va viure uns anys als Estats Units, on va treballar per a Calvin Klein, Ralph Lauren i Tom Ford. El vestit de la duquessa de Sussex l'ha confirmat com una de les dissenyadores a tenir més en compte en l'actualitat.

Stella McCartney

S'ha guanyat a pols el títol de dissenyadora britànica més important de les últimes dècades, tal com l'ha qualificat 'Vogue' tot i que sempre ha volgut demostrar que el fet de ser filla de l''exbeatle' Paul McCartney no li ha facilitat les coses. La seva personalitat, els seus valors, el seu estil i la seva determinació l'han consolidat com un dels grans noms de la moda internacional. El seu pas per Chloé va ser un èxit comercial i va disparar les vendes de la marca, i després va fer el salt cap a la seva pròpia firma, que ja va néixer amb èxit. Animalista convençuda, no volia treballar amb pells quan encara eren protagonistes imprescindibles de la passarel·la, però ella no ha renunciat mai a les seves idees. Ara ha fet un pas més i s'ha apuntat a la moda vegana.

Victoria Beckham

L'altra reina britànica de la moda també té un passat mediàtic –en aquest cas com a membre de les Spice Girls–, però després de 10 anys dedicant-se al món de la moda s'ha consolidat com una empresària global, amb una marca que té presència en més de 60 països i un nom comercial molt potent. Les seves desfilades són un xou que normalment celebra a Nova York –tot i que l'última col·lecció la va presentar a Londres–, on no hi falten 'celebrities' de primer nivell i tota la seva família: David i els quatre fills que tenen en comú, que són incondicionals de la seva feina. El seu estil ha fet un canvi destacat al llarg dels anys fins a arribar al to elegant i sofisticat que la caracteritzen ara, tant a ella com a les seves col·leccions.

Phoebe Philo

La dissenyadora britànica va marcar un abans i un després en el món de la moda en els 10 anys que va estar al capdavant de la marca francesa Céline. La britànica va redefinir conceptes com elegància i refinament amb propostes 'chic' que automàticament es convertien en tendència i es va convertir en dissenyadora de capçalera de 'celebrities' d'arreu del món. Però fa un any Philo anunciava que després de tot aquest temps deixava la direcció creativa de la marca francesa. Ara la gran incògnita és què farà la dissenyadora més potent de l'elegància 'chic'.