20 regals que esperem que et serveixin per encertar-la aquest Nadal

Fer regals per Nadal o Reis pot començar semblant un projecte il·lusionant i acabar sent un suplici. Adonar-se que es té menys pressupost del que caldria, descobrir que la persona a qui se li vol fer un regal té tot el que la nostra ment es capaç d'imaginar, veure com ja li hem regalat tot el que creiem que li agrada, constatar dins la botiga que res és gaire nou... Buf! Per superar el tràngol, hem fet una llista de 20 possibles regals (pensant també en els més petits!) per a la gent que té bones intencions i no regala ni xecs regal, ni fulards, ni cofres de colònia amb crema i sabó.

1. Joies úniques (en sentit literal)

De ben segur que quan toca regalar un collaret o unes arracades s'acaba topant amb la idea que totes les hem vist abans. Potser per això resulta innovadora la proposta de la icònica –i recentment reformulada– empresa valenciana Lladró. Des del desembarcament de la companyia al sector de la joieria a mitjans del 2018, han sortit dels seus tallers col·leccions de joies que resulten sòbriament elegants i que, com passava amb les seves mítiques figures, són tota una herència.

El seu domini de la porcellana, que es modela a mà –cosa que les fa úniques–, i una àmplia paleta de colors i vernissos específics desenvolupats per la firma donen peu a joies de formes orgàniques i també a d'altres de geomètriques. Originals propostes d'autor, que no passen desapercebudes i que són una garantia d'èxit per regalar a les persones que tenen el joier ple. Tenen peces des dels 100 euros fins als 3.000.

2. Perfumats d'elegància

Quantes vegades ens ha passat que volem regalar una colònia a algú i descobrim que totes aquelles fragàncies de la perfumeria ja les hem sentit abans? Massa sovint! ¿I quantes d'aquestes vegades descobrim que les persones que fan aquella olor no acaben de ser sant de la nostra devoció? Moltes vegades. Doncs per aquest motiu resulta ideal acudir a la perfumeria nínxol, la que utilitza més qualitats i fragàncies més particulars, cosa que, a banda de diferenciar-nos de la resta, ens ajuda que aquella olor ens acompanyi tot el dia.

A Barcelona ho tenim molt fàcil gràcies a la botiga Santa Eulàlia, que té a la venda les principals firmes de perfumeria nínxol i també la seva pròpia línia de perfums, que la firma va editar per primer cop l'any 2014 i que s'ha anat nodrint progressivament. Un dels últims perfums que s'hi han incorporat és el que celebra els 175 anys de la companyia. Al 175, "passat i futur es barregen per donar vida a l'aroma d'aquest perfum", expliquen des de la botiga, on afegeixen que té "notes d'espècies, cítrics i fustes" i que "la fragància expressa els llaços que uneixen Santa Eulàlia amb Barcelona". Es tracta d'un perfum apte tant per a dona com per a home. Surt per 125 euros el pot, que es de mida única i té una capacitat de 75 mil·lilitres, cosa que el fa apte per viatjar.

Zoom El perfum Crocus, de Santa Eulàlia / SANTA EULÀLIA

L'última que han llançat es diu Crocus i té un preu lleugerament superior perquè és d'edició limitada. Només n'hi ha 500 i cada ampolla va numerada. A nivell olfactiu destaca el safrà, una olor molt característica dels millors perfums de l'Orient Mitjà. Fruits vermells, ginebró i rom completen les notes d'aquest perfum, que surt per 150 euros.

3. La motxilla definitiva

Regalar motxilles és un must avui, que tots les fem servir tant. Poques vegades, però, es regala una motxilla amb caràcter suficient perquè tingui un aspecte propi enmig de la cascada de bosses que circulen pel carrer. Tampoc se'n regalen gaires que puguin sobreviure diverses temporades sense que deixin de fer goig. Una bona alternativa a aquestes situacions és optar per la bossa tinto in capo marró de l'última col·lecció de Brussosa, una firma de bosses catalana que enguany arriba als deu anys de vida.

Confeccionada artesanalment a Barcelona, la motxilla –com totes les de la firma– està feta amb pell provinent de la indústria alimentària. En aquest cas, pell de boví europeu adobada seguint una fórmula natural que no utilitza crom. El color és fruit d'un procés de tintatge anomenat tinto in capo, que implica que la peça es tenyeix un cop acabada, cosa que li dona més personalitat i fa que cadascuna sigui única. L'adobatge natural que fan servir a Brussosa amb les seves pells fa que la pell, a més, tingui algunes marques pròpies de l'animal, cosa que augmenta l'efecte vintage, actualment tant de moda. Va folrada amb el mateix to i té les peces metàl·liques envellides en daurat. Surt per 245 euros.

4. Una ginebra amb la tònica a joc

No necessàriament els millors regals han de ser els que duren per sempre. Potser per aquest motiu, regalar una meravella que sigui efímera també és una bona pensada, sobretot en una època en què moltes persones tenen la casa plena fins a vessar de tota mena d'articles. En aquest sentit, podria ser una bona idea optar per algun producte premium, d'una gamma més elevada del que solem consumir. Pel que fa als destil·lats, entra en aquesta categoria de regals la ginebra Le Tribute, que té fins i tot unes tòniques homònimes per ser degustada en plenitud de condicions.

Le Tribute és una ginebra elaborada amb ingredients naturals, envasats en una fantàstica i elegant ampolla de 70 cl. Es tracta d'una ginebra de tall cítric, fresca i seca, elegant i ben equilibrada. Està elaborada per Manuel Giró, una empresa amb una llarga tradició en l'elaboració de destil·lats a casa nostra. La ginebra se sol presentar com una Gin "chic i contemporània". Surt per uns 40 euros, i les tòniques ideals per acompanyar-la surten per 7 euros les quatre unitats. Les tòniques són de bombolla àmplia, fresques al nas i lleugerament amargues, i, tot i que hi predomina la quinina, es deixen sentir les notes de lemongrass i cardamom.

5. Un massatge únic

Raquel Jiménez, fundadora de l'spa urbà Bali Spirit, del carrer Aribau de Barcelona, ha llançat recentment un massatge de gamma extra que no oferien fins ara. Es tracta de l'Empire Experience, que es fa a vuit mans i que han batejat com el massatge més car del món. Des de fa anys Bali Spirt és un dels centres de massatges més reconeguts de la ciutat gràcies a les contínues aportacions de la fundadora i del seu equip de terapeutes. Per aquest motiu, ha estat nominat en diverses ocasions al premi internacional LTG Spa & Wellness Awards.

El massatge a vuit mans dura dues hores, costa 1.200 euros i només es troba a Bali Spirit Spa Lounge Barcelona. Segons expliquen des de Bali Spirit, el seu preu es deu a la quantitat de persones que es necessiten simultàniament i a la quantitat de mesos que s'han invertit en preparar aquesta llarga coreografia entre els quatre terapeutes que el fan. També el converteixen en un luxe –expliquen des de l'spa– els 5 elements que hi intervenen: plomes, sedes balineses, llums de Guee, encens naturals del temple Pura Goa d'Indonèsia, aigua de roses i oli calent, i per a la terra una llitera especial de fusta tallada per artesans balinesos. "El massatge realça tota una diversitat de sensacions al mateix temps, la qual cosa redunda de manera molt positiva en el sistema nerviós", conclouen. Encara que aquest sigui el massatge estrella del lloc, no s'ha de perdre de vista que regalar un bon massatge a algú pot ser una experiència efímera però molt duradora en el record. En aquest centre en tenen des de 44 euros.

6. Uns bons cosmètics

Moltes vegades els cosmètics formen part del conjunt de coses en què en la nostra vida diària comencem a retallar. Per aquest motiu, resulta una bona idea regalar-ne. La veritat és que l'oferta és enorme, però hi ha marge per resultar innovador amb el regal, ja que els llançaments són continus. Per exemple, es pot optar per ampolles d'efecte lífting instantani de la firma catalana Isdin, anomenades Isdin Instant Flash. Es tracta d'un tractament intensiu que ajuda a rejovenir l'aparença de la cara. El producte incorpora pèptids Q10 que ajuden a esborrar els signes de fatiga durant unes 8 hores. El paquet de cinc ampolletes, ideals per a un tractament previ a un moment especial, amb un necesser de regal, es pot trobar per uns 13 euros.

La mateixa firma també ha llançat enguany la crema antienvelliment A.G.E. Reverse Night, amb melatonina, que estimula les defenses antioxidants de la pell i que, gràcies al seu contingut en carnosina, retarda l'empitjorament de les funcions del col·lagen i l'elastina. Surt al voltant d'uns 60 euros.

7. Un exotisme molt nostre

Regalar coses que havies donat per desaparegudes és molt interessant per triomfar en el factor sorpresa. En aquest sentit, pot resultar molt útil Mina, la primera ratafia embotellada de magnòlies recollides a mà de Bellmunt del Priorat. Aquesta ratafia, tradicional però també molt moderna, neix amb l’objectiu de recuperar receptes ancestrals. Pau Matias-Guiu, l’artífex d’elaborar les begudes i destil·lats de PrioratLab –celler que produeix Mina–, va consultar als veïns del poble com l’elaboraven, ja que no hi ha cap document ni recepta antiga escrita d’aquesta beguda tradicional.

La singularitat de la ratafia de Bellmunt o d’altres pobles veïns és que no s’elaboren amb nous verdes, com a altres zones tradicionals. Pels voltants de la serralada del Montsant s'utilitza molt la flor de magnòlia per elaborar licors, i destinen les nous per fer el "vi de nous". Així doncs, gràcies a tres àvies del poble –la Maria, la Carme i la Teresa– que encara preservaven el llegat ratafiaire dels seus avantpassats, el Pau ha pogut embotellar la primera ratafia de la zona en una edició limitada de 1.422 ampolles.

La Mina beu d’aquesta tradició i els pètals de magnòlies maceren amb flors de saüc i de taronger, espècies i nous verdes a sol i serena al pati del celler. Es fa el cupatge i es deixa envellir en fusta de roure per arrodonir el producte. La Mina és "molt intensa" i té "una entrada molt fresca i balsàmica, elegant, i un aire melós en boca, amb tocs amargs". Es pot comprar a hola@prioratlab.com o al telèfon 977 080 200 per un preu de 12,95 euros.

8. Vola amunt

La moda dels llibres infantils personalitzats fa temps que s'ha imposat, però aquesta proposta va un pas més enllà. En aquesta ocasió, el llibre Vola amunt, de l'editorial MiCuento, proposa que dones importants de la història com ara Frida Kahlo, Marie Curie, Amelia Earhart o Ada Lovelace li escriguin una carta personalitzada al nen o nena que nosaltres triem. A més, el conté té un vessant solidari, ja que amb cada venda (costa 28,90 euros) es fa una aportació a l'ONG Akshy, que promou l'alfabetització, l'autonomia i la seguretat de les dones a l'Índia.

9. Kreiva Box

Als pares i mares als que us agrada que els vostres fills aprenguin a través de l'experimentació segur que trobareu fascinants aquestes capses amb les quals poden aprendre des del sistema solar fins a fer un hort. Les capses estan dividides en cinc grans grups en funció de les temàtiques: ciència, matemàtiques, art, enginyeria i tecnologia i sempre proposen manualitats a través de les quals els més petits van aprenent, de manera vivencial, sobre el tema en qüestió. Hi ha diferents models i preus per triar el que més us convingui. El més econòmic és de 26,50 euros.

10. Creatable World

La marca de joguines Mattel acaba de llançar al mercat la línia de nines Creatable World, una col·lecció de nines de gènere inclusiu que ofereix un gran ventall de combinacions amb l'objectiu principal de mostrar a les criatures que les persones poden ser i expressar-se com vulguin. Aquesta línia de joguines ha estat creada amb col·laboració amb psicòlegs i pedagogs, experts en aquests temes, perquè a través del joc els nens i nenes puguin entendre la diversitat del món. El kit costa 39,99 euros.

11. Fundas BCN

La marca catalana dedicada a la roba i complements per a nadons no para de créixer, i per a aquest hivern han creat una col·lecció on el vellut és el gran protagonista amb tres peces clau: un sac per embolcallar els bebès quan les temperatures baixen (88 euros), un canviador de viatge (25 euros) i un mini clutch (32 euros), un dels productes estrella per a mares i pares. Però, a banda d'aquestes novetats, la marca segueix oferint els seus clàssics per als més petits, que s'han convertit en imprescindibles per a moltes famílies i amb els tocs clàssics de la casa: sempre amb tons suaus i amb els seus estampats originals, que permeten reconeixe'ls a l'instant.

12. Satisfyer

El nom d'aquest succionador de clítoris és un dels que més s'han sentit aquests últims mesos del 2019. Es tracta d'una joguina sexual que aconsegueix increïbles orgasmes en poc més de dos minuts i que s'esgota en poc temps cada cop que apareix a la web de la plataforma online de productes eròtics Platanomelón, que han reconegut que s’han vist saturats de comandes i que “fins i tot Correus els ha dit que no hi caben més paquets als seus camions”. El preu de la joguina és inicialment de 59,99 euros, tot i que es pot trobar rebaixada a 33,99 euros.

13. Uns auriculars com Déu mana

Els auriculars són, per a moltes persones, l'última cosa a què dediquen els seus diners, tot i portar-ne sempre uns de posats. Això és perquè no n'han provat uns de bons. En aquest cas, és una bona idea ajudar-los a fer el pas per sentir una música de qualitat, però també amb uns auriculars amb ergonomia i una estètica actual. Uns que resumeixen totes aquestes necessitats són els HTX90 de Panasonic, un model de diadema amb un disseny vintage que evoca els auriculars d'estudi dels 80.

Tot i el seu toc retro, la seva tecnologia és moderna i compta amb connectivitat Bluetooth, té fins a 24 hores d'autonomia amb una sola càrrega, te l'opció d'utilitzar el cable per estalviar bateria i, finalment, incorporen la tecnologia noise cancelling. Aquest sistema permet eliminar el soroll exterior i garanteix una experiència musical totalment immersiva. L'altaveu dels auriculars es de 40 mm i, a més, porten un control per ajustar els baixos acústics, cosa que permet personalitzar la manera com s'escolta la música. També tenen un comandament que permet trucar, ajustar el volum o canviar de cançó sense treure el mòbil. Hi són en tres colors. El preu és al voltant dels 100 euros.

14. El poder de les artistes

Ja no hi ha excusa per no conèixer més dones artistes que Frida Kahlo: l’editorial Phaidon va publicar al setembre Grandes mujeres artistas (49,95 €), el recull més extens de dones artistes. Inclou més de 400 noms, des de la més antiga, nascuda el 1490, Properzia de’ Rossi, fins a la més jove, Tschabalala Self, nascuda el 1990. El llibre pot anar acompanyat d’un parell d’entrades per anar al Museu Nacional d’Art de Catalunya i descobrir l’obra tèxtil d’Aurèlia Muñoz (fer-se Amic del MNAC només costa 18 euros). Aurèlia Muñoz és un dels noms de la renovació del MoMA. ¿Encara no la coneixes?

15. Un càntir de disseny

El Museu del Càntir d’Argentona va fer l’últim dels seus tradicionals encàrrec a un dels degans del disseny català i espanyol: Miguel Milá. El càntir que Milá va dissenyar és una lliçó d’economia de mitjans i alhora d’estil: diu que un càntir trencat sempre serà més bonic que una ampolla de plàstic abandonada, i va quedar finalista dels Premios Nacionales d’artesania. El preu, 23 euros: una ganga.

16. Un formatge de cabra sorprenent

La formatgeria Montbrú reinventa el formatge de cabra i presenta el Cheesefuet XXL, un formatge de cabra que, gràcies a una fórmula patentada, presenten com un embotit dins una tripa vegetal. La casa n’ha tret dues versions al mercat: la natural i una altra amb tòfona. El preu, 10,35 euros.

17. Una rifa solidària on et toca una caçadora d'artista

Vint artistes i il·lustradors col·laboren amb la marca dels manters de Barcelona, i han fet una caçadora il·lustrada que se sortejarà el dia de Reis. Els beneficis es destinaran a oferir contractes als manters perquè puguin treballar legalment i deixar la venda ambulant. Els autors que hi participen són Yona, Ricardo Cavolo, Flavita Banana, Jor Ros, David de las Heras, Chamo, Oscar Medina, Titilamel, Guim Tió, Bernat Solsona, Vanila, Dsorder, Amaia Arrazola, Txemy, Marc Pallarès, Marina Esmeraldo, Reskate, Javi de la Riba, Olga Capdevila i Javi Royo. Les butlletes costen 10 euros.

18. Un viatge als tresors de la Barcelona modernista

Cases Singulars proposa viatjar un edifici patrimonial cada dia de la setmana, i el Passaport Cases Singulars permet l’entrada de manera gratuïta a les cases següents: la Casa Museu Amatller, la Casa Batlló, la Biblioteca Arús, el Palau Baró de Quadras, la Casa Rocamora i la Casa Felip. Per Nadal el passaport costa 84 euros en lloc de 102. Per bescanviar el passaport, s’haurà d’escollir la Casa Singular, el dia i l’hora que es vol visitar. El regal Passaport Cases Singulars té validesa fins al 31 de març.

19. Uns dissenys molt bèsties

Xavier Ferrer i Francisco Aguilera es van inspirar en els científics del segle XIX per crear un projecte que ha triomfat en els últims dos anys per la seva originalitat: Ornamante és un conjunt d'animals humanitzats que en la ficció dels autors van ser creats per evitar que espècies com els lleons, els rinoceronts i els elefants s'extingissin i per trobar la cura de malalties humanes incurables. Les làmpares costen entre 350 i 380 euros.

20. Els ocells més viatgers

A l'estudi barceloní Octaevo fan un homenatge a l'afany de viatjar amb una col·lecció d'ocells decoratius de vidre dels colors més diversos que també funcionen com a petjapapers. N'han fet en quatre colors i poden presentar petites variacions en la mida i el color perquè estan fets amb vidre fos bufat a mà. El preu és de 42,50 euros.